Cebinde Akbank Kredi Kartı ve Banka Kartı Olanlara 66000 TL Ödeme Yapılacağı Açıklandı!

Cebinde, Akbank kredi kartı ve banka kartı kullanan vatandaşlara gelir belgesiz olarak 66000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Cebinde, Akbank kredi kartı ve bankamatik kartı kullanan tüm vatandaşların kampanyaya katılarak, başvurularını gerçekleştirebilmeleri için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirileceği duyuruldu.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda, isterseniz, ihtiyaç kredisi olarak isterseniz de borç kapatma kredisi olarak alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan vatandaşların 66000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilmeleri için şubelere gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuruları gerçekleştiriliyor.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde bankamatik kartı ve kredi kartı hesabınız aracılığı ile birlikte işlem yapmak istiyorsanız, bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulamasını kullanarak da destek alabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden tüm bankacılık işlemlerini yapabildikleri gibi kredi işlemlerinde, buradan gerçekleştirebiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden 66000 TL'ye kadar kredi onayı almanız durumunda, hesabınıza yatırılacak olan tutar, sizlere 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak sunulmaktadır.

Akbank üzerinden ayrıca cep telefonunuz aracılı ile birlikte SMS atarak ta ne kadar kredi onayı alabileceğinizi görebilirsiniz. Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapan ve kredi onayı alan tüm vatandaşlar, en yakın banka şubeleri üzerinden sadece kimlikleriyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi kullanabilir veya bankanın mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilir.

Akbank, özellikle emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların kendi bankasından maaş alması durumunda daha düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanı sağlamaktadır. 66000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi işlemleri gerçekleştirilmektedir.