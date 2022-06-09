Saat 15:05 de Açıklandı: Kimlik Numarasına Göre 40 bin TL kredi ödemesi

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 40.000 TL'ye kadar ödemeler Bugün öğleden sonra hesaplara yatmaya başladı. Nakit ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların tercih ettiği bankaların başında gelen ve en düşük faiz oranları ile bireysel tüketici kredisi veren Yapı Kredi Bankası yeni kampanyasında özellikle acil ihtiyacı olan vatandaşlara gelir belgesiz ₺40.000'ye kadar limit hazırladı.

Banka kredi notuna ve banka kredi siciline göre verilecek olan bu kredilerde başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler uygun faiz oranlarından yararlanarak bankanın kredi kampanyasına katılabilir ve hızlı bir şekilde nakit kredi onayı alabilirler. 12 ay vadeli 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların şartlara uygun olması durumunda banka kredi puanı da uygunsa Kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanarak 40.000 TL krediyi hemen aynı gün içinde alabiliyor.

Yapı Kredi Bankası üzerinden 40.000 TL nakit kredi başvurusu işlemleri kolay bir şekilde nasıl yapılıyor?

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere son dakika Kredi haberi 40.000 TL olarak verildi. Yapı Kredi Bankası internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabileceğiniz bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri yeni kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi aracılığı ile başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecekleri kampanyaya katılabilmeleri için sonuç hızlı bir şekilde verilecek ve isteyen vatandaşlar sms ile başvuru yapabilecek.

Cep telefonunuz üzerinden ücretli mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar oturdukları yerden başvurularını bireysel yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak 44 11 numarasına göndermesi durumunda Yapı Kredi Bankası sms kredi servisine başvuru yapmış olacaktır.

Yapı Kredi Bankası internet bankacılığı kullanan vatandaşlar ise başvurularını bankanın mobil uygulaması üzerinden yapabilmektedirler. Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler internet bankacılığı şifresi ile birlikte yapacakları işlemler sonrasında kredilerine hızlı bir şekilde hesaplarına yatırabilmektedir.