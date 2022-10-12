Saat 14'den sonra banka hesaplarına 20.000 TL ödeme yatacak! Banka müşterisi olanlar alacaklar!

Bugün itibariyle saat 14'ten sonra banka hesaplarınıza 20000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız, Akbank tarafından başlatılan yeni kredi kampanyasına katılarak sizlerde ihtiyaç kredisini düşük faiz oranları ile birlikte kullanabilirsiniz. Akbank hesabı olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar üzerinden 36 ay vadeli, diledikleri zaman 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilmektedir. Akbank kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden de 7 24 kredi vermektedir.

Akbank

Akbank, yapmış olduğu bu kampanya duyurusunda, banka kredi politikalarına uygun olan ve banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapacak olan kişilerin banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda düşük faiz oranları ile birlikte kredi vereceğini açıkladı. Akbank üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurularında şartları uygun olan tüm vatandaşları, belirtilen şartlar dahilinde 5 dakika içerisinde kredi işlemleri yapılarak hemen ödemeler verilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı birşekilde bu bankadan SMS atarak da hemen onay alabilirsiniz.

Akbank üzerinden, oturduğunuz yerden kredi başvurusunda bulunmak için cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen ne kadar onay aldığınızı görebilir ve onaylanan bu tutarı, Akbank şubelerine giderek hemen kimlikle kullanabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı hemen gerçekleştirmiş olacaksınız.

Akbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunarak, kredi onayı alan vatandaşların banka hesabı varsa, Akbank Direkt uygulamasına girerek ve buradan da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmekte ve onaylanan kredileri istedikleri zaman hesaplarına yatırılabilmektedir.