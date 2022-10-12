13 Ekim 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 13 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmeyen ve olmayan döngüler ile boğuşmak durumunda kalabilir. Uzun bir süredir ne yaparlarsa yapsın olmayan bir döngünün içerisinden geçen burç sahipleri o durumun çözmeye çalışacaktır. Diğer taraftan yeni bir stil ve yeni bir imaj yaratmaları mümkün olan bu sahipleri bulundukları ortamlarda ilgileri çekecektir.

Boğa burcu 13 Ekim 2022 tarihinde kapalı alanları ve hastaneyi tetikleyen enerjileri kendilerinde hissedecektir. Salgın hastalıklara ve kronik rahatsızlıklara karşı çok dikkat etmeleri gereken burç sahipleri açık ortamlar yerine kapalı ortamlarda bulunmalıdır.

Ikizler burcu 13 Ekim 2022 tarihinde dileklerinin ve dualarının kısa süre içerisinde gerçekleştiğini görebilir ve bu durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayabilir.

Yengeç burcu 13 Ekim 2022 tarihinde eş ve kariyer hayatlarıyla gündemde olacak ve kendilerini yeni enerjilerin içerisinde hissedecek. Bu durum Yengeç burçları için yeni bir kariyer yolculuğu da olabilir yatay yeni bir iş aranıyorsa yeni fırsatlar ve projeler de oluşmaya başlayabilir.

Aslan burcu 13 Ekim 2022 tarihinde eşleri ve evlilikleri ile ilgili önemli bir dönem için içerisinde bulunabilir. Uzun soluklu ilişkiler ile ilgili olarak aslan burcu ya ayrılalım ya da evliliğe gitsin gibi düşüncelere sahip olabilir. Bunun yanı sıra evli olan aslanlar ise yeni yol ayrımına doğru gidebilir ve hayatlarını yalnız geçirmeyi tercih edebilir.

Başak burcu 13 Ekim 2022 tarihinde sağlık kontrolleri, operasyonlar ve ameliyat ile ilgili önemli durumlar yaşayabilir. Diğer taraftan sağlıkları yerinde olan burç sahipleri ise yoga pilates ya da yeni bir diyet programı gibi çalışmalar ile ilgilenecektir. Burç sahiplerinin takım arkadaşları ya da iş hayatlarında bulunan çalışma arkadaşları ile zorlandığı konular bu hafta itibariyle yön değiştirebilir ve Başak burçları bir rahatlama yaşayabilir.

Terazi burcunun çekimi 2022 tarihinde hukuksal konular hakkında önemli adımların atılacağı önemli bir süreç içerisine geçecektir. Perşembe günü ile beraber yakınlarının kaybı sonucunda oluşan alınmayan paralar ve miras hakkında olan işlemlerde hız kazanabilecektir. Uzak bir yere taşınmak daha yeni ya da dış ülkeler gibi girişimlerde bu hafta itibariyle terazi burçlarının hayatında gelişecek olan konular arasında yer almaktadır.

Akrep burcu 13 Ekim 2022 tarihinde önemli bir süreç içerisinde bulunacak ve uzun süren iş yolculukları ile ilgilenecektir. Kariyer hayatlarında yeni gelişecek olan koşullar ile birlikte enerjilerini dengelenmeleri gereken burs sahipleri hukuki olaylar ile de ilgilenebilir.

Yay burcu 13 Ekim 2022 tarihinde partnerleri ile romantik ve özel anlar yaşayabilir. Bunun yanı sıra yay burçları yakınlarından almış olduğu enerjiler ile birlikte günlük hayatlarında etkilenecekleri koşullar arasında bulunabilecektir. Burç sahipleri herkese her şeyi anlatmanın ne kadar yorucu olduğunu hissedebilir ve bu durumun sonlandırması gerektiğini düşünebilir.

Oğlak burcu 13 Ekim 2022 tarihinde kendileri ile ev içerisinde baş başa kalmak isteyecek ve ruhlarına maddi ve manevi açıdan yorucu süreçlerden geçtiğini düşünecektir. Aşk kırgınlıkları ile içsel anlamda uğraşmak durumunda olan burç sahipleri akışta kalmaya çalışırken bunun için zorluklar yaşayabilir.