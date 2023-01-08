Saat: 12:12 den sonra ödeme! Bankalardan 34.000 TL’ye kadar ödeme alacaksınız!

Pazar günü 34000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere bankalar kredi kampanyaları paylaştı. Bugün öğlen saatleri sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar oturdukları yerden ne kadar onay aldıklarını, kimlik numaraları üzerinden sorgulama yaparak öğrenebiliyor. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 34000 TL'ye kadar kredi kullanabilmektedir.

İşte kredi veren bankalar...

Akbank ihtiyaç kredisi...

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 34000 tl kredi ödemelerini Akbank Direkt uygulaması üzerinden kullanabiliyor ve hemen aynı gün içinde hesabına yatırabiliyorlar. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak için başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların şubelere gitmeden, alacakları bu kredi ödemelerinde sizlere hızlı bir şekilde 34000 TL kredi 36 ay vadeli olarak ödenmektedir.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemelerine hemen aynı gün içinde yapabilirsiniz. Akbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi kullanabiliyorsunuz.

Denizbank ihtiyaç kredisi...

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlarda başvurularını gerçekleştirmek için bankanın SMS Kredi servisi olan cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini hızlı bir şekilde yapabiliyor. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler kredim TC kimlik doğum tarihini yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderebilir ve ne kadar kredi onayı aldıklarını, öğrenebilirler. Denizbank müşterisi olan vatandaşlar, Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor ve istedikleri zaman emekli olması ve çalışıyor olması durumunda bireysel tüketici kredisi kullanabiliyorlar.