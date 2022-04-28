Saat 12. 00’da Duyuru Geldi! T.C. Kimlik Numarasına Anında 15.000 TL Yatacak! Bugün saat 12.00 itibariyle son dakika gelişmesi yaşandı ve buna göre T.C. kimlik numarası üzerinden ödemeler yapılacak. 15.000 TL nakit ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar buraya. Bugün yapılan son dakika açıklaması ile beraber T.C. kimlik numarası üzerine ödeme yapılacak ve böylece 15.000 TL hesaplara yatacak. Acil para gereksinimi bulunan vatandaşlar için Garanti Bankası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 15.000 TL tutarında gelir belgesiz, hızlı bir biçimde kredi onayı verileceği açıklandı. Garanti Bankası üzerinden gerçekleştirilen ilanda ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kredi müracaat işlemlerini yapabilecek. Bu banka üzerinden hızlı bir şekilde onay verilmesi ile beraber kredi çekim işlemlerini anında başlanabilir.

Garanti Bankası tarafından verilecek 15.000 TL tutarında İhtiyaç kredisinde en çok 36 ay vade seçeneği şeklinde sahip olabilirsiniz. Buna göre Garanti Bankası'nın vermiş olduğu 15.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasından koşullara uyum sağlayan vatandaşlar çok daha hızlı bir şekilde faydalanabilir. Garanti Bankası tarafından öne sürülen 15.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinden faydalanmak amacıyla Kredi puanının en çok 1100 ve daha da üzerinde olması gerekir.

Devlet memuru olarak bireysel ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların son 2 aydır kamu personeli olarak iş yapıyor olması yeterli olacaktır. Ticari bölümden kredi müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz bir şekilde 24 aylık vade seçeneği şeklinde kredi çekim işlemlerini yapabilir.