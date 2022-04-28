Qnb Finansbank nakit dağıtıma başladı! Bayramda ve bayramdan sonra 50.000 TL ödüyor

Qnb Finansbank üzerinden başlatılan son dakika kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde SMS atarak başvuru imkanı sağlayarak 50.000 TL düşük faizli kredi verileceği açıklandı.

Bankadan yapılan açıklama sonrasında başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar kredi onayı alıyorlar. 50.000 TL'ye kadar düşük faiz imkanları ile verilecek olan bu kredilerde vade yapmak isteyen kişiler 12 ay 24 ay ve 36 ay vadeli Kredi seçeneklerini tercih edebilir. Banka kredi politikalarına ve banka kredi puanına uygun olan vatandaşlar başvuruları mı gerçekleştirir gerçekleştirmez hemen sonucunu öğrenebilecek ve nakit Onay alabilecektir.

Banka üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler ücretli bir mesaj atarak hemen ne kadar onay aldıklarında görebiliyorlar. Qnb Finansbank üzerinden başvurusu SMS ile yapacak olan kişiler t.c. kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj olarak göndererek başvurusunda gerçekleştirebilir ve hızlı bir şekilde nakite kredi onayı alabilir. İhtiyaç Kredisi olarak verilecek bu krediler de banka bireysel müşterilere hizmet vermektedir.

T.c. kimlik numaranızı 5030 numarasını mesaj olarak gönderdikten sonra başvurunuz değerlendirmeye alınacak ve sizlere 10 dakika içerisinde Kredi sonucu hızlı bir şekilde verilecektir. 36 ay vade ile verilecek olan bu krediler de işlem yapacak olan kişiler SMS onayı almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek Kredi kullanımını yapabilir.

Banka hesabı olan kişileri sev qnb mobil uygulamasını kullanabiliyor. Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapacak olan kişiler internet bankacılığı şifresi ve müşteri numarası ile birlikte uygulamaya giriş yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi bölümüne girebilir ve hızlı Kredi adıyla hemen kredi başvurusu yaparak kredi kullanabilir.