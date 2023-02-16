Saat 11'de açıklandı: Garanti Bankası ve Diğer bankalardan 20.000 TL ödeme verileceği doğru çıktı

Garanti Bankası ve diğer kamu bankaları tarafından başlatılan gelir belgesiz 20000 TL kredi için uygun faizlerle ödemeler verileceği açıklandı. Garanti Bankası ve kamu bankaları tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında 20000 TL'ye kadar kredi ödemesi alacak olan kişilerin bireysel müşteriler olmaları durumunda kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde hemen 36 ay vadeli kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir, bireysel kredi kullanmak istiyorsanız, gelir belgesiz 20000 TL 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak bu krediyi alabilirsiniz.

Gelir belgesiz 20000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara acil ihtiyacı olmaları durumunda, Garanti Bankası üzerinden yapacakları tüm işlemlere Düşük faiz oranları ile birlikte yaparken, eğer kamu bankaları üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi Kampanyası...

Garanti Bankası bugün itibariyle düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını, kendi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Bireysel tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Garanti Bankası müşterileri olmaları durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunu internet bankacılığı veya internet şubesi üzerinden yapabilir veya en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte başvuru gerçekleştirerek, 20000 TL ödeme alabilir.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi Kampanyası...

Kamu bankaları üzerinden düşük faizlerle kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini internet üzerinden yapabiliyor. Ziraat Bankası ile Vakıfbank hesabınızın olması durumunda başvurunuzu banka şubelerine gitmeden hızlı birşekilde yapabileceksiniz. En yakın banka şubesine giderek de kolay bir şekilde kredi başvurusu gerçekleştirilebiliyor ve onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılıyor. Emekli olan vatandaşlarında kampanyalara katılarak, kredi alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için maaş müşterileri olmaları halinde daha yüksek limitlerde kredi alınmaktadır.

20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi imkanı sağlayacak olan Ziraat Bankası Vakıfbank, Ziraat Mobil ve Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında daha düşük faizlerle işlem yapmaktadır.