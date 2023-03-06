Saat 09.00'da açıklandı! PTT kefilsiz, şartsız ödeme yapacak! 7-8-9-10 Mart'ta alabilirsiniz!

PTT’nin oluşturduğu nakit ödeme kampanyasına nasıl başvuracağınızı öğrenmek istiyorsanız sadece size en yakın PTT şubesine gidebilirsiniz. Şubeye kimlik kartınızı ibraz ettikten sonra nakit ödeme kampanyasından istifade edebilirsiniz. Talep ettiğiniz kredi miktarına göre aylık taksit miktarını da düzenleyebilirsiniz. Geri ödeme için oldukça makul fiyatlarda ödeme yapabilirsiniz. Yaptığınız başvurudan kısa süre sonra tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar evlerine en yakın PTT şubesinden destek alabilir. Yanınızda sadece kimlik kartınızın olması yeterli olacaktır.

Oluşturulan kampanya kapsamında vatandaşlardan herhangi bir şekilde kefil ya da şart aranmıyor. Bu durum vatandaşlar için çok büyük bir kolaylık olarak sunulmaktadır.

Kimlik kartınızla başvurunuzu iletirken sizden bir form doldurmanız beklenecektir. İlgili formu bilgilerinizi eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra tarafınıza kısa sürede dönüş sağlanıyor. Öyle ki PTT aynı gün içinde kredi ödemesine onay verebiliyor. Kredi için aynı zamanda aylık ödeme planı da vatandaşların bilgisine sunuluyor. Krediden faydalanmak isteyen vatandaşların sicil kaydının temiz olması gerekiyor. Aynı zamanda geçmiş dönemlerde kredilerini düzenli ödemiş olması da talep ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Da Veriyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım desteği vermeye devam ediyor. Dar gelirli ve mağdur vatandaşların yaşadığı sıkıntıların azaltılması için yapılan bu destekler, büyük bir önem taşıyor. Bu kapsamda, PTT Bankası üzerinden yapılacak olan yeni bir ödeme duyurusu yapıldı.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

Sosyal yardım desteği başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, öncelikle e-devlet üzerinden başvuru formunu doldurması gerekiyor. Onaylanan başvurular için PTT Bankası tarafından 5000 TL nakdi yardım yapılacak. Başvuruların onaylanması için ise belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Bunlar arasında;

18 yaşından büyük olmak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Gelir durumu dar gelirli olarak belirlenmiş olmak,

Başvurunun e-devlet üzerinden yapılması.

Başvurunuzun Onaylanması İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler

Başvuru formunu doldururken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Bunlar arasında;

Kişisel bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz,

Başvuru yaparken kullanacağınız telefon numarası ve e-posta adresinin aktif olması,

Başvuru formunu doldurduktan sonra mutlaka onay ekranını görmelisiniz.

Başvurunuzun Onaylanması Durumunda Ne Yapmalısınız?

Başvurunuz onaylandıktan sonra, 3 iş günü içinde hesabınıza ödeme yapılacaktır. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Ancak hesap bilgilerinizin doğru olduğundan emin olmalısınız. Ödeme almak için hesap bilgilerinizde bir hata olması durumunda ödeme gerçekleştirilemeyebilir.

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