PTT biraz önce açıkladı! T.C kimlik numarasına göre elden nakit ödemesi var! Bugün yarın gidin alın

T.C kimlik numarasına göre elden nakit ödemesi var! Bugün yarın gidin alın... PTT biraz önce açıkladı! Dar gelirli vatandaşlara destek olması kapsamında yeni bir kampanyanın düğmesine basıldı. Duyurulan şartlara uygun olan tüm vatandaşlar nakit destek kampanyasına başvuruda bulunarak nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Üstelik ödemeler ise diledikleri vakitte kredi ödemesi şeklinde gerçekleştirilecek. İşte merak edilen tüm detaylar!

PTT Kefilsiz, Şartsız Ödeme Yapacak

Ödemeler PTT kredi adı altında verileceğinden dolayı vatandaşlardan kefil ya da şart aranmayacağı açıklandı. Nakit ödemeyi almak isteyen vatandaşlar sadece T.C. kimlik kartı ile işlem yapabilecek. En yakın PTT şubesine müracaat ederek nakit başvurunuzu iletebilir ve nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

PTT’den gelen son açıklamaya göre dar gelirli vatandaşlar için hazırlanan kampanya dahilinde vatandaşlara 1500 TL’lik ödemeler yapılacak. Bu kredilerin geri ödemesi ise çok uygun taksiteler olarak yapılmaktadır. Şartsız kefilsiz olarak sunulan bu kredi imkanını değerlendirmek isteyenler için PTT tarafından sunulan bu imkanlar vatandaşlar tarafından değerlendirilmektedir.

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