Ryanair, Güney Afrikalı Yolcular İçin 'Irkçı' Afrikaans Testini Sürdürecek

Düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair , BBC'ye yaptığı açıklamada , "geriye dönük profil oluşturma" eleştirilerine rağmen, Güney Afrikalı yolcuların Birleşik Krallık'a girmek için Afrikaans sınavına girmelerini istemeye devam edeceğini söyledi .

Avrupa'nın yolcu sayısına göre en büyük havayolu şirketi, Güney Afrika'ya ve Güney Afrika'dan uçuş gerçekleştirmiyor. Bu nedenle, Avrupa'nın herhangi bir yerinden İngiltere'ye uçan herhangi bir Güney Afrika pasaportu sahibinin, uyruğunu kanıtlaması için taşıyıcıya ihtiyacı var.

Ancak, "basit anketi" 11 resmi Güney Afrika dilinden biri olan Afrikanca'dadır. Afrikaanca, başta beyaz azınlık olmak üzere ülkenin tahmini 60 milyon insanının yalnızca yüzde 12'si tarafından konuşuluyor ve apartheid sırasında Siyah vatandaşlara uygulanan baskıda kullanıldı .

Havayolu, testi doldurma zorunluluğunun arkasında hileli Güney Afrika pasaportlarının yaygınlığını gösterdi.

BBC, havayolunun bildirdiğine göre, "Bu nedenle Ryanair, tüm yolcuların (özellikle Güney Afrika vatandaşları) Birleşik Krallık Göçmenliği'nin gerektirdiği şekilde geçerli bir SA pasaportu/vizesi ile seyahat etmesini sağlamalıdır" dedi.

Güney Afrika'daki Birleşik Krallık Yüksek Komisyonu Twitter'da Ryanair testinin Birleşik Krallık'a girmek için bir İngiliz hükümeti şartı olmadığını söyledi.

Ryanair'in sözcüsü, soruları yanıtlamayan el ilanlarının "seyahat etmeyi reddedeceğini ve tam bir geri ödeme ile" olacağını söyledi.

Güney Afrika İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Bu havayolunun kararı bizi şaşırttı çünkü Bakanlık, görünüm ve his de dahil olmak üzere Güney Afrika pasaportlarının nasıl doğrulanacağı konusunda tüm havayollarıyla düzenli olarak iletişim kuruyor” dedi.

Güney Afrikalı bir avukat olan Zinhle Novazi, 29 Mayıs'ta Ryanair ile İspanya'nın İbiza kentinden Londra'ya seyahat ederken en yüksek dağı, en büyük şehri ve bir ulusal tatilin isimlendirilmesini içeren testle karşılaştı.

Okulda Afrikaanca öğrenen ancak ana dili İngilizce olmayan Novazi, "Soruları yanıtlayabildim" dedi. Daha sonra uçağa binmesine izin verildi.

Test, Johannesburg'daki Güney Afrikalılardan bir tepkiyi tetikledi.

Afrikaans Dil Konseyi'nin CEO'su Conrad Steenkamp, ​​“Bunu (testi) tamamen saçma bir şekilde kullanıyorlar” dedi.