16 Aralık 12 bin lira maaşla en az a veya b sınıfı ehliyetli zabıta alımı ilanı açıklandı! İşte başvuru şartları

Sakarya’nın Geyve Belediye Başkanlığı'nda görevlendirmek için zabıta memuru alımı gerçekleşecek. Yayımlanan ilanda kadın ve erkek adayların müracaat yapabileceği belirtildi. Başvuru yapabilmek bağlamında 2022 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri bir puan almış olması gerekir. Kurumdan ya da kurumun resmi internet sayfasından (http://www.geyve.bel.tr) alınacak müracaat formu ile birlikte evraklar teslim edilecek.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum olmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği olmamak

d) İşini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı olmamak.

e) Daha önce çalışmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

f) zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmek için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmaması gerekiyor. Boy ve kilo tespitleri Belediye tarafından yapılacaktır.

g) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak