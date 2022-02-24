Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırısının Ortasında Kaçırmış Olabileceğiniz 6 Gelişme

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali uluslararası manşetlere hakim olmaya devam ederken, aşağıda kaçırmış olabileceğiniz bazı önemli hikayelerin bir toplaması yer alıyor.

Papua Yeni Gine'de deprem

Perşembe günü Papua Yeni Gine'deki Kokopo bölgesini 5,2 büyüklüğünde bir deprem vurdu. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, depremin merkez üssü Kokopo'nun 136 kilometre (84,5 mil) güneybatısı, yaklaşık 35 kilometre (22 mil) derinlikteydi.

Papua Yeni Gine, Pasifik Okyanusu kıyıları boyunca uzanan ve yüksek sismik ve volkanik aktivite ile karakterize edilen ateş çemberi bölgesinde yer almaktadır. Bu bölge dünyadaki aktif volkanların yüzde 90'ını içeriyor.

COVID'in vurduğu Kraliçe Elizabeth planlanan etkinlikleri erteledi

Buckingham Sarayı sözcüsü, Kraliçe Elizabeth'in planlanan iki sanal izleyici kitlesini ertelediğini ancak 95 yaşındaki İngiliz hükümdarının COVID-19'dan iyileştikçe hafif görevlerine devam edeceğini söyledi.

Olaylar Perşembe günü için sıralandı.

Kraliçe, pazar günü hafif soğuk algınlığı benzeri semptomlardan muzdarip olduğu söylendiğinde virüs testi pozitif çıktı. O zamandan bu yana bir dizi nişanı iptal etmekle birlikte, Başbakan Boris Johnson ile Çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesi de dahil olmak üzere diğer resmi görevleri yerine getirmeye devam etti.

Tanzanya ve Mozambik deradicalization terörle mücadele programları başlattı

Ortak sınırları boyunca ortak isyan operasyonları yürüten Doğu Afrikalı komşular Tanzanya ve Mozambik, şimdi eğitim ve diğer araçları kullanarak deradicalization programları düzenliyor.

Her iki ülkedeki yetkililer, yüzlerce insanı öldürmekten ve binlercesini yerinden etmekten sorumlu olan IŞİd (IŞİd) gibi silahlı grupların dini ve gençlerin kırılganlıklarını radikalleştirmek için kullandıklarını söylüyor.

Anadolu Ajansı'na konuşan Tanzanya'nın güneyindeki Mtwara bölgesinin emniyet müdür vekili Nicodemus Katembo, girişimin "terörizmin tehlikeleri" konusunda nüfusu duyarlı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Katembo, "Gençlerimizin kötülüğü reddetmek için yeterince eğitimli olmalarını sağlamak için Mozambik'teki arkadaşlarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

İsrail, Filistinlilerin 'apartheid' suçlamalarını reddetti

Filistin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Riyad Mansour, "Apartheid'e son verin" yazılı maske takarak İsrail'i "apartheid" yapmakla suçladı. Çarşamba günü, Filistinliler ve İsrailli yerleşimciler için farklı yasaları ve Filistinlilerin yaşayıp inşa edebilecekleri topraklara yönelik kısıtlamaları da dahil olmak üzere bir dizi İsrail eylemi "apartheid" olarak nitelendirdi.

İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan da buna yanıt olarak, "nefret, kışkırtma, şiddet ve terörü teşvik ettiğini" söylediği Filistin Yönetimi'nin iddialarını kusmakla suçladı. Bakan ayrıca, BM İnsan Hakları Konseyi Soruşturma Komisyonu, Uluslararası Af Örgütü ve diğer hak gruplarının "Orta Doğu'daki tek canlı demokrasiye karşı bir cihat savaşı" başlattığını da iddia etti.

Takas, BM Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu ile ilgili aylık toplantısında gerçekleşti.

Hak savunucularından Myanmar'a jet yakıtı yaptırımı çağrısı

Bazı insan hakları savunucuları, hükümetleri güvenlik güçleri muhaliflere karşı hava saldırıları düzenleyen Myanmar'a havacılık yakıtı tedarikine karşı yaptırım uygulamaya çağırıyor.

Burma Campaign UK grubu, orduya jet yakıtı tedarikinde yer alan Myanmar şirketlerine ve yabancı şirketlere yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Ülke, bazı uzmanların iç savaş olarak nitelendiren bir ayaklanmayla, geçen Şubat ayındaki barışçıl protestoların serpintileriyle karşı karşıya bulunuyor. İzleme gruplarına göre, bazıları hava saldırılarında olmak üzere güvenlik güçleri tarafından 1560'tan fazla sivil öldürüldü.

Myanmar hala diğer Asyalı şirketlerle ortaklaşa petrol ve gaz üretirken, büyük ölçekli modern rafinerileri yoktur ve tüm havacılık yakıtını ithal etmektedir. Avrupa Birliği geçtiğimiz günlerde ülkenin tüm açık deniz doğalgaz projelerinde ortak girişim ortağı olan devlet petrol şirketine karşı yaptırımlar uyguladı.

Trudeau, kamyoncu protestolarını sona erdirmek için çağrılan acil durum emrini kaldırdı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkenin başkentini felç eden ve haftalardır süren hükümet karşıtı protestoyu sona erdirmek için yaklaşık bir hafta önce çağırdığı acil durum yetkilerini iptal etti.

Trudeau, Kanada haber sitelerinde canlı yayınlanan bir basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, "Bugün, dikkatli bir değerlendirmeden sonra, durumun artık acil bir durum olmadığını doğrulamaya hazırız." dedi.

Kanadalı kamyonculardan oluşan kalabalık bir grup ve destekçileri, "Özgürlük Konvoyu" adı verilen konvoy kapsamında geçen ayın sonlarında Kanada'nın başkentinde bir araya geldi. Bazı aşırı sağcı konvoy organizatörlerinin de yer aldığı protestocular, Kanada'daki tüm koronavirüs önlemlerine son verilmesini ve hükümetin kaldırılmasını istedi.