Polonya, Kaçan Ukraynalı Mülteciler İçin Kabul Merkezleri Kuracak

Polonya, Rusya'nın komşusuna saldırısı sonrasında mülteci akını beklediği için Ukrayna ile olan 535 kilometrelik (332 mil) uzunluğundaki sınırı boyunca dokuz kabul merkezi açacağını açıkladı.

Perşembe günkü duyuru, Birleşmiş Milletler'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "yıkıcı" insani sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıda bulunması ve komşu ülkeleri şiddetten kaçanlara sınırları açık tutmaya çağırması üzerine geldi.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski gazetecilere verdiği demeçte, "Ülkemize gelen bir mülteci dalgası olacağı kesin." dedi.

Başbakan, Polonya'nın "sınırlarımızda ne kadar olacaksa" kabul edeceğini söyledi.

Resepsiyon merkezleri yemek ve tıbbi bakımın yanı sıra dinlenmek ve bilgi almak için bir yer sunacak.

Polonya sınır muhafızları başkanı Tomasz Praga Perşembe günü yaptığı açıklamada, Polonya-Ukrayna sınırını her iki yönde de geçmek isteyenlerin sayısında "artış" olduğunu söylemekle birlikte, durumun istikrarlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Praga günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 15 bini Polonya'ya gelmek de dahil olmak üzere yaklaşık 29 bin kişinin sınırı her iki yönde de geçtiğini söyledi.

Perşembe günü öğleden sonra, Ukrayna'nın doğusundaki Kharkiv'den tarifeli bir tren, birkaç yüz yolcu taşıyan Ukrayna'nın batı sınırı yakınlarındaki Polonya'nın Przemysl kasabasına ulaştı.

Çanta ve sırt çantalarıyla gelen çeşitli yaşlardaki yolcular, The Associated Press haber ajansına savaştan kaçtıklarını söyledi. Bazıları Polonya'da yaşıyor ve anavatan ziyaretlerinden acilen dönüyorlardı.

Polonya'nın doğusundaki Dorohusk sınır kapısında gazeteciler, gösterge panellerinde Ukrayna bayrakları bulunan araçların AB ülkesine girdiğini gördü. AFP haber ajansının haberine göre, yolcu koltuğunda küçük bir çocuğu olan bir kadın, bir eli direksiyonda, diğeri de yüzündeki gözyaşlarını silerek geçti.

Küçük bir dükkanın yanında, plastik poşetleri olan insanlar ailelerini geçindirmek için geri dönmek istediklerini söyleyerek Ukrayna'ya geri dönmek için beklediler.

Öte yandan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal kararıyla tüm Avrupa'nın istikrarını bozdığını belirterek, Avrupa Birliği'nin Putin ve Rusya'yı hedef alan "büyük yaptırımlar" etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi.

"Onu durdurmalıyız. Onu nasıl durdurabiliriz? Yaptırımlar etrafında birleşmek zorundayız." diyen Morawiecki, AB liderlerinin acil toplantısına gelişinde gazetecilere konuştu.

"Gerçekten çok kararlı bir şekilde hareket etmek zorunda olduğumuza inanıyorum ... Putin'in başka bir Rubicon'dan geçmesine izin veremeyiz." dedi.

Sabahın erken saatlerinde yaptığı bir konuşmada Putin, Batı'nın temelsiz propaganda olarak adlandırdığı bir suçlama olan Ukrayna'da "soykırıma" maruz kalan Rus vatandaşları da dahil olmak üzere insanları korumak için "özel bir askeri operasyon" emri verdiğini söyledi.

Putin, "Ve bunun için Ukrayna'nın askerden arındırılması ve denazifikasyonu için çabalayacağız." dedi.

Daha önce Rusya'nın güçlü nükleer cephaneliğine yaptığı konuşmada atıfta bulunduktan sonra, şu uyarıda da bulundu: "Kim bizi engellemeye çalışırsa ... Rusya'nın yanıtının hemen olacağını bilmelidir. Ve sizi tarihinizde hiç karşılaşmadığınız sonuçlara götürecektir."