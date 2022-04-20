Rusya'nın Ukrayna'nın Doğusunu Ele Geçirememesi Durumunda 'Kitlesel Yıkım'

Ukrayna'daki savaş, sekizinci haftasında büyük ölçüde yoğunlaştı. Ukrayna, Rusya'nın amiral gemisini Karadeniz'de batırdı, Rusya, Luhansk ve Donetsk'in doğu bölgelerini ele geçirmek için ortak bir teklifle savaşın yeni bir aşamasını başlattı ve ABD, Ukrayna'ya ağır topçu göndermeye başladı.

Bu askeri tırmanma, diplomatik veya ekonomik gelişmelerin eksikliğinin aksine duruyordu. Rusya-Ukrayna görüşmeleri durdu ve Batı, yaptırımları tırmandırmayı bıraktı, bunun yerine Ukrayna'ya daha fazla silah gönderdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri Oleksiy Davilov, 18 Nisan'da Ukrayna medyasına verdiği demeçte, "Bu sabah, Donetsk, Luhansk ve Kharkiv bölgelerinin neredeyse tüm cephe hattı boyunca, işgalciler savunmamızı kırmaya çalıştı" dedi. "Neyse ki ordumuz direniyor. Sadece iki kasabadan geçtiler – Kreminna ve küçük bir kasaba."

Rus saldırıları 500 km'lik (300 mil) bir cephe boyunca bildirildi. Kharkiv bölgesinde, Ukrayna kuvvetleri 16 Nisan'da başlayan bir karşı saldırıda Bazaliivka, Lebyazhe ve Kutuzivka kasabalarının yanı sıra daha küçük köyleri de geri aldı. Ukrayna'nın karşı saldırıları da ülkenin güneybatısında, Herson'un hemen batısında devam etti.

Günler önce, ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık bir askeri teçhizat teslimatı dilimini açıkladı ve şu ana kadar teslim edilen toplam miktarı 2,5 milyar dolara çıkardı. ABD, Ukrayna'nın doğu Donbas bölgesinin savunması için ilk kez zırhlı personel taşıyıcılar ve 155 mm uzun menzilli obüs topçularının yanı sıra 40.000 topçu mermisi sağlıyor. Ayrıca Sovyet tasarımı 11 Mi-17 helikopteri de dahil edilecek.

ABD Pentagon Sözcüsü John Kirby 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Savaş değişti çünkü şimdi Ruslar Donbas bölgesine öncelik verdi ve bu tamamen farklı bir savaş seviyesi, tamamen farklı bir savaş türü" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın yıpratma yoluyla savaşma kabiliyetini yıprattığını, toplam 140 uçak, 487 İHA, 252 uçaksavar füze sistemi, 2.353 tank ve diğer zırhlı muharebe araçlarını, 256 çoklu roket fırlatma sistemini, 1.014 sahra topçusu ve havan topunu ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 2.208 birimini özel askeri aracı imha ettiğini söyledi.

Rusya'nın derin kaynakları, zamanın Ukrayna'nın tarafında olmadığını gösteriyor. Yine de birçok gözlemci, Rusya'nın savaş sahnesine yakınlık ve silah ve insanda sayısal üstünlük gibi doğal avantajlarını bastıramayacağını söylüyor.

"Ruslar, Ukraynalı savunucuları çok sayıda farklı ilerleme ekseniyle ezebilir ve Ukraynalıları kendilerini çok ince bir şekilde yaymaya zorlayabilir. Ancak Ukraynalıların çok daha büyük Rus kuvvetlerini yerleşim bölgelerinde önemli bir süre boyunca körfezde tutma iradesi ve kabiliyeti göstermesi, bu Rus tahriklerinin çoğunun veya hatta hepsinin duracağını gösteriyor "dedi.

Moral, Rusya için büyük bir sorundur. Donbas'a getirilen birliklerden bazıları ağır kayıplar verdikten sonra Kiev'den tahliye edildi. Çalışmada, "Rusya'nın moralinin feci derecede düşük olduğu ve lojistik zorlukların devam ettiğine dair sık sık raporlar, doğu Ukrayna'daki Rus birimlerinin etkili savaş gücünün, kağıt üzerindeki sayıca güçlerinin bir kısmı olduğunu gösteriyor" dedi.