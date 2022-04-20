Mariupol Tahliye Girişimi Başarısız Oldu

Ukrayna, Rus güçlerini, kadınların, çocukların ve yaşlıların kuşatma altındaki Mariupol kentinden kaçmasına izin verecek kadar uzun süre yerel bir ateşkes anlaşmasına uymamakla suçluyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki saldırısına devam ederken "Donbas'ta yaşayan halkımıza yardım etmeye" çalıştığını söyledi.

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana beş milyon insanın Ukrayna'dan kaçtığını söylüyor.

Moskova, yeni Sarmat kıtalararası balistik füzesini test ettiğini iddia ediyor.

Mariupol'daki Ukrayna birliklerinin teslim olması için en son Rus ültimatomu karşılanmadı.

Ukrayna, Mariupol'da Rusya ile özel görüşmeler yapmaya hazır:

Ukrayna, kuşatma altındaki Mariupol kentinde Rusya ile herhangi bir koşul olmaksızın "özel bir müzakere turu" düzenlemeye hazır, müzakereci Mykhailo Podolyak tweetledi.

Görüşmelerin "bire bir" olabileceğini söyledi. İkiye iki. Adamlarımızı, (aşırı sağcı) Azak (tabur), askeri, sivilleri, çocukları, yaşayanları ve yaralıları kurtarmak için."

Fransız Le Pen, Avrupa'nın Rus gaz ve petrolünü ithal etmeyi bırakmaması gerektiğini söyledi

Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı seçim görüşmesinde, Avrupa'nın Rus gaz ve petrolünü ithal etmeyi bırakmaması gerektiğini söyledi.

Rus oligarklarına ve finansal sisteme karşı yaptırımları kabul ettiğini, ancak enerjiyle ilgili önlemlerle ilgili olmadığını söyledi.

"Katılmadığım tek yaptırım, Rus gazı ve petrolünün ithalatını engellemek. Bu doğru bir yöntem değil" dedi.

Macron, Le Pen'i Rusya'ya "bağımlı" olmakla suçladı.

Rus silahlı kuvvetleri bu yıl yeni füze teslim almaya başlayacak: Tass

Rusya'nın nükleer kuvvetleri, testler tamamlandıktan sonra bu yıl yeni Sarmat kıtalararası balistik füzesini teslim almaya başlayacak, Tass, Roscosmos uzay ajansı başkanının sözlerini aktardı.

Dmitry Rogozin, teslimatların "bu yılın sonbaharında" başlayacağını söyledi.

Blinken: Mariupol'dan nihai geri çekilme 'çok daha kötü' vahşetleri ortaya çıkaracak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus kuvvetlerinin Mariupol'dan nihai olarak geri çekilmesinin, Bucha'da bırakılan "ölüm, yıkım ve vahşetlerden" "çok daha kötü" vahşetleri ortaya çıkaracağını söyledi.

Latin Amerika ülkelerinin diğer 20 temsilcisiyle göç konularını görüşmek üzere yapılan toplantının ardından Panama'dan konuşan Blinken, Mariupol'daki saldırıların önceki gelişmelerden daha kötü olduğunu söyledi.

"Oradaki koşullar, oradaki durum, bu Rus saldırganlığının bir sonucu olarak, gerçekten korkunç" dedi.