Rusya'nın Ukrayna'daki Yeni Savaş Stratejisini Yöneten General Kim?

Ukrayna Silahlı Kuvvetler Genelkurmay eski başkan yardımcısı Korgeneral Ihor Romanenko, Aleksandr Dvornikov için "İkinci Çeçen Savaşı günlerinden beri, daha sonra Suriye'deki Halep'te 'kasap' olarak adlandırılıyor" dedi.

Yakın zamanda Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin yüksek komutanı olarak atandığı bildirilen Dvornikov, 1999'un sonlarında ve 2000'in başlarında fiili olarak bağımsız güney Rus eyaleti Çeçenya'nın başkenti Grozni'ye saldıran bir Rus motorlu tüfek tümenine komuta etti.

Daha sonra, Rus kuvvetleri, gördükleri herkese ateş ettikleri iddia edilen küçük piyade gruplarında hareket etmeden önce şehri öfkelendirdi ve bombaladı.

Roket topçuları, yasaklanmış misket bombaları ve seyir füzeleri binlerce sivili öldürdü ve Grozni'yi yerle bir etti.

Şehir 6 Şubat 2000'de düştü ve bir aydan kısa bir süre sonra cumhurbaşkanı seçilen Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in onay oranlarını artırdı.

Bugünlerde gözlemciler, Moskova'nın kuşatma altındaki güney Ukrayna şehri Mariupol'da benzer bir taktik kullanıyor gibi göründüğünü söylüyor. Ukraynalı yetkililer, Rusya'yı on binlerce sivili öldürmek ve oradaki hemen hemen her binaya zarar vermek veya tahrip etmekle suçluyor.

Halep'in Silinmesi

Putin, 2015 yılında Dvornikov'u savaşın parçaladığı Suriye'deki Rus güçlerinin başına getirdi.

Dvornikov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimini çökmekten kurtardı ve muhalefetin kalesi olan Halep savaşını devraldı.

Grozni taktiklerini kullanmış gibi görünüyor, on binlerce Suriyeli öldürülüyor ve tarihi şehir yanan harabelere dönüştürülüyor.

"Hiçbir şey onu durduramaz. Eski Sovyet ve ardından Rus yaklaşımına bağlı kalıyor - eğer güçler varsa, konsantre edilmeli ve her şeyi yok etmek için kullanılmalı." dedi.

"Sonuçları Halep'te gördük" dedi.

Dvornikov sonuçları farklı gördü.

"Rus silahlı kuvvetler grubunun askeri harekatı, Suriye'deki durumu beş buçuk ay içinde kökten değiştirdi. Suriye'nin olası parçalanması engellendi, "dedi Rossiiskaya Gazeta gazetesine Mart 2016'da nadir görülen bir röportajda.

Günler önce Putin, Rusya'nın en yüksek ödüllerinden biri olan Rusya Kahramanı madalyasını Kremlin'deki Dvornikov'a taktı.

Bununla birlikte, strateji kuzey ve orta Ukrayna'da işe yaramıyor gibi görünüyor.

Romanenko, ormanlık arazi, cesur pusular ve Ukrayna kuvvetlerinin saldırılarının yanı sıra zayıf lojistik ve düşük moralin Rusların Kiev'e doğru ilerlemesini engellediğini söyledi.

Ağır, aşağılayıcı kayıplar verdiler ve Nisan ayı başlarında Kiev, Çernihiv ve Sumy bölgelerinden çekildiler.

Romanenko, ancak manzaralara bozkırların hakim olduğu için güney Ukrayna'nın farklı olduğunu ve Moskova'nın yine aynı taktikleri kullanıyor gibi göründüğünü söyledi.

İsyancıları desteklemek

2016 yılında, Kremlin destekli ayrılıkçıların güneydoğudaki Donetsk ve Luhansk eyaletlerinde Ukrayna'ya karşı silahlanmalarından iki yıl sonra, Putin, Dvornikov'u Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nden sorumlu tuttu.

Bu görev, Güney Osetya ve Abhazya'nın ayrılıkçı Gürcü bölgelerindeki ilhak edilmiş Kırım ve Rus üslerini içeriyor ve savaşta test edilmiş binlerce hizmet üyesine sahip.

Moskova o sırada Ukrayna'ya asker göndermeyi şiddetle reddetmiş olsa da, Kiev'deki yetkililer, Batı istihbaratı ve medya raporları, ayrılıkçı illerde Rus askerlerinin ve "danışmanların" varlığını ortaya çıkardı.

Savaş, Avrupa'nın en sıcak silahlı çatışması haline geldi ve 2014'ten bu yana 13.000'den fazla insanı öldürdü ve milyonlarca Ukraynalıyı yerinden etti.

Dvornikov, Rusya'nın güneyindeki Rostov-na-Donu kentindeki yeni karargahına taşındığında, savaşın aktif aşaması bir siper çatışmasına dönüştüğü için sona ermişti.

Dvornikov hala Ukrayna hakkında derin bir bilgi edindi ve İkinci Dünya Savaşı askeri gücünün reenkarnasyonu olan Sekizinci Muhafızlar Birleşik Ordusu'nu kurmaktan sorumluydu.

Kısmen topluca Donbas olarak bilinen isyancı Ukrayna bölgelerinde konuşlandırılmıştı, diyor Washington DC'deki bir düşünce kuruluşu olan Jamestown Vakfı ile Rusya merkezli bir askeri analist olan Pavel Luzin.

Luzin, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Bu nedenle, doğu Ukrayna'daki askeri tiyatroyu uzun zamandır tanıyor" dedi.

Dvornikov'un, ilhak edilen Kırım'ın kuzeydoğusundaki sığ bir su kütlesi olan Azak Denizi'nde, Rus gemilerinin denize girmeye çalışan üç Ukrayna donanması gemisini engellediği ve ele geçirdiği 2019 olayını planladığı söyleniyor. Moskova, sonunda yaklaşık 10 ay boyunca Rusya'da tutulan 24 Ukraynalı denizciyi yakaladı.

Sonuç olarak, Avrupa Birliği 2019'da Dvornikov'u ve diğer yedi Rus general ve yetkiliyi kara listeye aldı.

Batılı güçler tarafından cezalandırılırken, bir dizi geniş ve etkileyici askeri tatbikat yaparak Putin ile brownie puanları kazandı.

Ukrayna sınırının yanındaki devasa Kafkasya 2020 askeri uygulamasına liderlik etti. Tatbikatlar, Rusya'dan ve eski Sovyet cumhuriyetlerinden on binlerce askerin katıldığı ve Rusya'da, Kırım'ı ve Ermenistan'ı ilhak eden yaklaşık 30 yerde yapıldı.

Karadaki, havadaki ve denizdeki kuvvetleri koordine etmenin yeni bir yolu olan "mobil kademelerin" kullanımını sergilediler.

Putin, tatbikatların son bölümünü gözlemlemek için Volga bölgesindeki Kapustin Yar kasabasına ihtişamla geldi ve Dvornikov ona güçlerin "savaşa hazır olduğumuzu kanıtladığını" söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, tatbikatların Ukrayna'yı işgal edecek bir grup Rus kuvveti yaratmayı amaçladığı konusunda kehanetle uyardı.

2021'in Mart ve Nisan aylarında, Dvornikov'un askeri bölgesi başka bir güç gösterisinin odak noktası haline geldi.

Kremlin, Ukrayna sınırı boyunca, Moskova dostu Belarus'ta on binlerce asker topladı ve Kırım'ı ilhak etti – Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile ilk yüz yüze görüşmesinin yolunu açan bir hesaplaşma.

Bununla birlikte, Ukrayna ve Batı, Kiev'in NATO üyeliğinin yasaklanmasını ve Sovyet Moskova'nın eski tökezleme alanı olan Doğu Avrupa'daki NATO birliklerinin varlığının sınırlandırılmasını içeren bir Rus talepleri listesini görmezden geldi.