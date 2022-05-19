Rusya'nın Ukrayna'daki Savaşının 12. Haftası

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 12. haftasında, Kiev kuvvetleri ülkenin doğusundaki Rus kuvvetlerine karşı karşı saldırılarına devam etti ve bildirildiğine göre Harkov'un kuzeyindeki Rus sınırına kadar devam etti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ukraynalı mültecilerin sayısının altı milyon sınırını aştığını söyledi.

Yaralı savaşçıların Azovstal çelik fabrikasından tahliyesi, Rus savaş esirleriyle yapılan bir esir takası anlaşması kapsamında başlıyor. Daha sonra Ukrayna ordusu Mariupol'daki Azovstal operasyonuna son verdiğini ilan ederken yüzlerce savaşçıya genişletildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, müzakerecilerin Azovstal fabrikasının kalan tüm savunucularının serbest bırakılmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi - tahmini 600. Rusya Savunma Bakanlığı, 51'i yaralı olmak üzere 265 Ukraynalının teslim olduğunu doğruladı.

Ukrayna'daki savaşın 12. haftasına damgasını vuran önemli olaylara şöyle bakıyoruz:

11 Mayıs

Ukrayna birlikleri, Kharkiv'in kuzeydoğusundaki saldırıya geçmeye, Pytomnyk köyünü ele geçirmeye ve Rus kuvvetlerini savunma pozisyonlarına itmeye devam ediyor. Ukrayna genelkurmayı, Rus kuvvetlerinin de İzyum çevresinde savunmaya geçtiğini ve birlikleri doğuya Luhansk'a aktardığını iddia ediyor.

Rus ordusu, Mariupol'daki Azovstal tesisini bombalamaya devam ediyor. Ukrayna, Rus savaş esirleri (POW'lar) için orada ağır yaralı savunucuların değişimini teklif ettiğini söyledi. Daha sonra tartışmaların çatışmanın her iki tarafında 38 kişinin değişimi ile ilgili olduğu açıklığa kavuşturuldu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Rusya'nın yaklaşık 460.000 Ukraynalıyı Rusya genelinde 6.500 kampa sınır dışı ettiğini söyledi. "10.000'den fazla çocuktan bahsediyoruz. Nerede olduklarını biliyoruz, "dedi Fransa'nın BFMTV'sine. Mariupol belediye başkanlığı danışmanı Petro Andryushchenko, kayıp vatandaşların Donetsk'teki Olenivka köyündeki "52 numaralı eski ıslah kolonisine" götürüldüğünü söyledi.

Ukrayna ilk kez Rus gazının topraklarından Avrupa'ya geçişini sınırladı ve iki büyük boru hattından birinden gaz akışını dörtte bir oranında azalttı.

Protestocular, Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreev'i, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 77. yıldönümünde Rus savaş ölüleri için çelenk bırakırken kırmızı boyayla dolduruyor.

12 Mayıs

Rus kuvvetleri, Harkov'un kuzeyinde ilerleyen Ukrayna birliklerini yavaşlatmak için topçu kullanıyor.

Rus birlikleri Ukrayna'nın doğusundaki Rubizhne'yi ele geçirmeyi tamamlıyor ve Rubizhne'nin güney banliyösü Voevodyvka'yı güvence altına aldıklarını söylüyor ve bir dahaki sefere komşu Severodonetsk'e saldıracaklarını öne sürüyor. Ancak Izyum'dan uzaklaşma girişimleri ivme kaybediyor.

Rusya, Mariupol'daki Azovstal fabrikasına karşı hava ve topçu saldırılarına devam ediyor.

Ukrayna, savaşın başlangıcından bu yana 88 sabotaj grubu tespit ettiğini ve 750 sabotajcıyı gözaltına aldığını söylüyor.

Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, savaşın şu ana kadar askeri ve insani harcamalarda 8,3 milyar dolara mal olduğunu ve bunun ülkenin kalkınmasına harcanacağını söyledi. Ukrayna'nın 2021'deki toplam harcaması 62,28 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Finlandiya, NATO üyeliği isteyeceğini açıkladı.

Gazeteciler, Bucha'daki Rus askerleri tarafından yargısız infazlara dair daha fazla kanıt ortaya çıkardı.

Ukrayna, Rusya'nın sınır köyü Solokhi'ye düzenlenen ve bir kişinin öldüğü ve yedi kişinin yaralandığı saldırının arkasında olmakla suçlanıyor. Savaş sonucunda Rus topraklarında ilk Rus ölümüdür.

BMMYK, Ukraynalı mültecilerin sayısının altı milyon sınırını geçtiğini söyledi.

13 Mayıs

Ukrayna genelkurmayı, Rus birliklerinin Harkov'dan çekilmeye odaklandığını ilk kez bildirdi. Rus kuvvetleri, İzyum'dan dışarıya ve Slovyansk'a doğru iki cephede patlak vermek için başarısız girişimlerde bulunuyor.

Rus kuvvetleri, Mariupol'daki Azovstal fabrikasının batı girişinin kontrolünü ele geçirdi. Geri çekilirken, Ukraynalı savunucular direnmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği yüksek temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya 500 milyon avroluk (524 milyon dolar) askeri yardım daha yapılacağını ve AB'nin toplam tutarının iki milyar avroya (2,1 milyar dolar) ulaştığını açıkladı. Paranın tanklara, zırhlı araçlara, ağır toplara ve mühimmata harcanacağını söylüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini destekleyemeyeceğini, çünkü bu ülkelerin "terör örgütlerinin misafirhaneleri" olduğunu söyledi.

Türkiye, Kürdistan İşçi Partisi ve Suriye Kürt Halk Koruma Birlikleri üyelerini terörist olmakla suçluyor. Erdoğan, Müslüman alim Fethullah Gülen'in takipçilerini de yasakladı.

Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgesi Güney Osetya, 17 Temmuz'da Rusya'ya katılma konusunda referandum yapacağını açıkladı. Moskova, Gürcistan ile 2008'deki bir savaşta bölgenin bağımsızlığını desteklemek için birlikler gönderdi. O zamandan beri, sadece Rusya ve diğer birkaç ülke ve bölge, diğer Rus ayrılıkçı bölgeleri de dahil olmak üzere ayrılıkçı toprakları tanıdı: Transdinyester, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti.

14 Mayıs

Ukrayna genelkurmayı, iki Rus taburu taktik grubunun Donbas'taki Severodonetsk bölgesine taşındığını ve bu kasabanın yanı sıra Soledar ve Bakhmut'a da bir saldırı için hazırlandığını söyledi.

Harkov'da Ruslar, Ukrayna kuvvetlerinin Rusya sınırına karşı saldırıya geçmesini engellemeye çalışıyor.

Ukrayna Genelkurmayı, Mariupol'daki Azovstal fabrikasında 600 yaralı askerin tıbbi tahliyeye ihtiyacı olduğunu söyledi.