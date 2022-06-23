Rusya'nın Suriye Sınır Yardımı İdlib İçin Felaket Olabilir

Suriye'de kıtlık bir kez daha tehdit ediyor.

Şu anda savaşın 11. yılında olan ülke, Haziran ayının başlarında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından dünyanın 20 “Açlık Sıcak Noktası”ndan biri olarak belirlendi.

Sebepler yerel ve uluslararasıdır, ancak sonuç, kuruluşların ciddi insani eylemler yapılmadığı takdirde ülke genelinde “yoğun açlığın” yaygınlaşacağı konusunda uyarmasıdır.

Suriye'nin kuzeybatısındaki muhaliflerin elindeki İdlib vilayetinde , çoğu yerinden edilmiş ve kamplarda yaşayan yoğun nüfuslu bölgede yaşayan insanların karşılaştığı insani koşulların doğrudan bir sonucu olarak durum son derece tehlikelidir.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Suriye'nin büyük ölçüde bağımlı olduğu Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatını ciddi şekilde sınırladığı için ekmek her zamankinden daha pahalı hale geliyor.

Buna karşılık, yerel tüccarlara göre ithal unun fiyatı geçen yıl ton başına 300 dolardan 580 dolara yükseldi.

Yine de işler daha da kötüye gidebilir.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ricalarına rağmen Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkını kullanabilir ve yardımın muhalefete girmesine izin veren tek sınır kapısı olan Bab al-Hawa'dan geçmesine izin veren bir mekanizmanın genişletilmesini engelleyebilir. - Önce Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgeye girmeden tutulan topraklar.

Bu, İdlib gibi muhalefet bölgelerinde daha da fazla hükümet boğazı ve daha fazla fiyat artışı anlamına gelir.

Güvenlik Konseyi'nde 10 Temmuz'da oylanması bekleniyor.

Tahıl üretimi azalıyor

Bab al-Hawa'dan geçen BM yardımı, kamplarda yaşayan binlerce yerinden edilmiş insan (IDP) için büyük bir ücretsiz ekmek kaynağıdır.

BM Suriye krizi bölgesel insani koordinatör yardımcısı Mark Cutts, El Cezire'ye “Suriye'deki insani kriz büyüyor” dedi. "Suriye'de her zamankinden daha fazla insan insani yardıma ihtiyaç duyuyor."

Muhalefetin topraklarını Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güçlerine kaptırması nedeniyle yerel olarak tahıl üretimi de 2020'den bu yana azaldı.

Çiftçilik, aynı zamanda, hükümet güçlerinin sınır çizgisine yakın ovalarla sınırlı olduğunu ve sakinlerin tarım arazilerini topçu ve füzelerle sık sık vurduğunu ve ekinleri yok ettiğini söylüyor.

Özellikle bu yıl çiftçiler, belirgin şekilde düşük tahıl üretiminden şikayet ettiler.

Bunların arasında, Suriye-Türkiye sınırına yakın Atmeh IDP kampında ailesiyle birlikte yaşayan 53 yaşındaki Ahmed Jarjanazi de var.

Jarjanazi Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Bu yıl üretilen tahıl önceki yıllara kıyasla çok düşüktü, bu yıl dönüm başına [0.4 hektar] üretim 100 ila 300 kg arasındayken, geçen yıl 500 ila 800 kg arasındaydı."