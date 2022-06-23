Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 120. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 120. gününe girerken ana gelişmelere göz atıyoruz.
Güncel 23.06.2022 - 16:53 23.06.2022 - 16:55 Aslı Kılıç
İşte 23 Haziran Perşembe günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Savaş
- Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy'nin bir danışmanı, Severodonetsk ve Lysychansk savaşlarının “bir tür korkulu doruğa” girdiğini söyledi. Luhansk Valisi Serhiy Haidai, Rus güçlerinin Lysychansk yakınlarındaki iki köyü daha ele geçirdiğini söyledi ve Rusya, Ukrayna birliklerinin şehrin güneyini kuşattığını söyledi.
- Bölge valisi Oleh Synehubov, Rusya'nın Salı ve Çarşamba günleri Harkov bölgesini bombalamasında yaklaşık 25 kişinin öldüğünü söyledi.
- Ailesi BBC'ye verdiği demeçte, Ukrayna'da savaştığı için bir Rus vekil mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılan İngiliz bir adama infazın gerçekleştirileceği söylendi.
- Tesis yönetimi, operasyonların askıya alınmasına neden olan bir drone saldırısının Ukrayna sınırına yakın büyük bir Rus petrol rafinerisini vurduğunu söyledi.
Diplomasi
- Avrupa Birliği, Perşembe günü başlayacak zirvede Ukrayna'ya tarihi bir adaylık statüsü teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
- Zelenskyy, Ukrayna'nın müttefiklerini, Donbas bölgesi yoğun saldırılar altındayken, savaş alanında Rusya'yı eşleştirmek için ağır silah sevkiyatını hızlandırmaya çağırdı.
- Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa'dan sorumlu üst düzey diplomatı, ABD'nin Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki iki İskandinav ülkesinin NATO üyelik hedeflerine ilişkin sorunların yakında olumlu bir şekilde çözülmesinden umutlu olduğunu söyledi.
- Reuters haber ajansının aktardığına göre, üst düzey ABD yönetim yetkililerinin aktardığına göre, G7 ve NATO ittifakından liderler, önümüzdeki hafta yapılacak toplantılarda Rusya üzerindeki Ukrayna'daki savaş üzerindeki baskıyı artırmaya çalışacaklar ve Çin konusunda endişelerini sürdürdüklerini açıkça belirttiler.
Ekonomi
- Bir yetkili Çarşamba günü yaptığı açıklamada, AB'nin Rusya'daki yavaşlayan gaz akışı ve yükselen fiyatlar ile başa çıkmak için geçici olarak kömüre geçeceğini söyledi.
- Rus yetkililer Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın Litvanya'nın AB tarafından yaptırım uygulanan malların Rusya'nın Kaliningrad dış bölgesine transit geçişine ilişkin yasağına "pratik" bir yanıt üzerinde çalıştığını söyledi.
- Ukrayna, Haziran ayının ilk 22 gününde bir yıl öncesine göre yüzde 48 daha az tahıl ihraç ettiğini söyledi.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın ticaretini diğer BRICS yükselen ekonomilerine odaklayacağını söyledi.