Rusya'nın Putin'i ve Çin'in Xi'si, Batı İle Gerginlikler Arasında İlişkileri Selamlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping, her iki ülkenin Batı ile ilişkilerinde sürtüşme devam ederken bir görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Putin ve Xi, çarşamba günkü sanal zirvede yaptıkları açılış konuşmalarında, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri övdü ve Rus lider, onları “21. yüzyılda devletlerarası işbirliğinin uygun bir örneği” olarak ilan etti.

“Ülkelerimiz arasında, iç işlerine karışmama, çıkarlarına saygı, ortak sınırı sonsuz barış kuşağına dönüştürme kararlılığı gibi ilkelere dayanan yeni bir işbirliği modeli oluşturulmuştur. ve iyi komşuluk" dedi Putin.

Xi, Rusya Devlet Başkanı'nın "Çin'in kilit ulusal çıkarlarını koruma çabalarını güçlü bir şekilde desteklediğini ve ülkelerimiz arasında bir kama yaratma girişimlerine kesinlikle karşı çıktığını" söyledi.

Çinli lider, “Bunu çok takdir ediyorum” dedi.

Putin ayrıca Şubat ayında Pekin'de Xi ile yüz yüze görüşmeyi ve 2022 Olimpiyatlarına katılmayı planladığını söyledi. Putin, "Anlaştığımız gibi, görüşmelerde bulunacağız ve ardından Kış Olimpiyat Oyunlarının açılış törenine katılacağız" dedi.

Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki gerginlik, son aylarda Ukrayna sınırına yakın bir Rus askeri yığınağı nedeniyle tırmandı. Ukrayna hükümeti Moskova'yı olası bir büyük çaplı askeri saldırıya hazırlık olarak on binlerce asker toplamakla suçladı. Kremlin işgal planlarını reddediyor ve Batı'nın Rus düşmanlığı tarafından ele geçirildiğini söylüyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Çarşamba günü erken saatlerde, iki liderin Avrupa'daki gerilimleri ve ABD ile NATO'dan gelen "agresif" retoriği tartışacaklarını söyledi.

Peskov, Moskova ve Pekin'e atıfta bulunarak, "Özellikle Avrupa kıtasındaki uluslararası ilişkilerdeki durum şu anda çok, çok gergin ve müttefikler arasında tartışmayı gerektiriyor" dedi.

NATO ve ABD tarafında çok ama çok agresif bir söylem görüyoruz ve bu bizimle Çinliler arasında tartışmayı gerektiriyor” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, toplantının "iki taraf arasındaki üst düzey karşılıklı güveni daha da artırmasının" beklendiğini söyledi.

Pekin'den bildiren El Cezire'den Katrina Yu, zirvenin iki ülke arasındaki zaten yüksek olan güven seviyesini artıracağını söyledi.

Yu, karşılıklı yatırımlara ve ticari bağlara atıfta bulunarak, "Bu ikili ilişkinin gücü iki şeye dayanıyor gibi görünüyor… Bu son derece pratik" dedi.

ABD ve Avrupa'dan aldıkları "ortak eleştirilere" dikkat çekerek, "işlerin diplomatik yönü söz konusu olduğunda da birbirlerine çok değer veriyorlar" dedi.

Rusya, Batı ile ilişkileri kötüleştikçe Çin ile daha yakın ilişkiler geliştirdi ve Putin, özellikle enerji konusunda kazançlı anlaşmalar yaparken ABD etkisini dengelemenin bir yolu olarak ortaklığı kullandı. O ve Xi, bu yıl 20 yıllık bir dostluk ve işbirliği anlaşmasını uzatma konusunda anlaştılar.

Zirve, Moskova'nın Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesinin Batılı ortaklarıyla ciddi bir anlaşmazlığa ve ardından doğudaki komşusuna yönelmesine yol açmasından yıllar sonra gerçekleşti. Yu'ya göre, Batı'daki birçok kişi bu ilişkiyi “Batı çıkarlarına yönelik potansiyel olarak büyüyen bir tehdit” olarak algılıyor.