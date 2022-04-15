Rusya'nın Moskva Savaş Gemisinin Batmasının Önemi Nedir?

Rus başkentinin onuruna ve ülkenin Karadeniz filosunun gururu olarak adlandırılan savaş gemisi Moskva, gemide çıkan yangının ardından battı.

Sovyet dönemi gemisi, Gürcistan, Suriye ve Ukrayna'daki çatışmalar sırasında hizmet gördü ve ABD ile barış zamanında bilimsel araştırma yapılmasına yardımcı oldu.

Başlangıçta Slava'yı veya 'Glory'yi vaftiz eden bir gemi için şansız bir ölümdü.

Ne oldu?

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskva'nın bir yangından ağır hasar gördüğünü ve limana çekilirken bir fırtınada battığını söyledi.

Daha önce "mühimmatın patlamasının" bir yangını tetiklediğini ve mürettebatı tahliye etmeye zorladığını söyledi.

Ukraynalı bir yetkili, geminin radar sistemlerini başarılı bir şekilde yönlendirdikten sonra Moskva'yı bir Neptün seyir füzesiyle vurduğunu iddia etti.

ABD, Ukrayna'nın iddialarını doğrulayabildiğini söylüyor.

Genellikle gemide yaklaşık 500 denizci bulunan geminin, yangın sırasında Ukrayna'nın Odesa limanının dışında Karadeniz'de bir yerde bulunduğu düşünülüyordu.

Batan şeyin önemi nedir?

12.500 tonluk Moskva, çok sayıda gemisavar ve karadan havaya füzelerle donatıldı ve Karadeniz'deki sınıfının tek gemisiydi. Diğer iki füze kruvazörü - Mareşal Ustinov ve Varyag - sırasıyla Rusya'nın Kuzey ve Pasifik filolarıyla konuşlandırıldı.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü (IOW), Ukrayna'nın savaş gemisini batırdığını doğrulayamadığını, ancak Moskva'nın kaybının - nedeni ne olursa olsun - "Ukrayna için büyük bir propaganda zaferi" olduğunu söyledi. Buna karşılık, enstitü, Rusya'nın moralini baltalama ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, askeri açıdan, kayıp o kadar önemli olmayabilir.

IOW, Moskova'nın muhtemelen Ukrayna'daki lojistik merkezleri ve havaalanları da dahil olmak üzere sahalara Kalibr seyir füzesi saldırıları düzenlemek için kullanıldığını söyledi.

IOW, "Bu saldırılar, işgal boyunca hava saldırıları ve karadan fırlatılan füzelere kıyasla etkili ancak sınırlı sayıda olmuştur ve Moskva'nın kaybının belirleyici bir darbe olması muhtemel değildir" dedi.

Rus askeri uzmanlar da batışın askeri önemini küçümsediler.

"Gemi gerçekten çok eski. Aslında, beş yıldır hurdaya çıkarma planları var, "dedi Rus askeri analist Alexander Khramchikhin Reuters haber ajansına.

"Gerçek savaş değerinden daha fazla statü değerine sahip ve genel olarak mevcut operasyonla hiçbir ilgisi yoktu. Düşmanlıkların seyri üzerinde hiçbir etkisi olmayacak."

Moskva'nın tarihi nedir?

Moskva, Sovyetler Birliği'nin 1970'lerin sonlarında ABD uçak gemisi gruplarına karşı koymak ve uzak okyanuslarda faaliyet gösteren Sovyet gemilerine hava savunması sağlamak için tasarladığı bir grup gemi arasındaydı.

O zamanlar "taşıyıcı katiller" lakabını alıyorlardı.

Açık kaynaklı istihbarat firması Janes'e göre, savaş gemisi Temmuz 1979'da Ukrayna'daki Mykolaiv'deki bir tersanede (daha sonra Sovyetler Birliği'nin bir parçası) Slava olarak başlatıldı. Aralık 1982'nin sonlarında hizmete giren araç, 186 metre (610 fit) uzunluğundaydı ve ek 62 subayla birlikte 476 kişilik bir mürettebatı taşımak üzere tasarlandı.

Slava, Karadeniz'deki Sovyet filosunun amiral gemisiydi ve Soğuk Savaş sırasında güverte silahları, torpidolar ve havan toplarının yanı sıra nükleer silahlarla donatılmıştı. Ayrıca bir helikopter güvertesi vardı.