2002 Pogromu Hala Hindistan'daki Müslüman Özgürlük Savaşçısının Ailesini Rahatsız Ediyor

Mudeti (Gujarat), Hindistan - Batı Hindistan'daki Gujarat eyaletinin ana şehri Ahmedabad'dan 124 km (77 mil) uzaklıktaki bir köy olan Mudeti'nin bir köşesinde sıkışmış, bölgede saygı duyulan Müslüman bir özgürlük savaşçısı olan Shah Beg Makrani'nin bir mazaardı (tapınağı) yatıyor.

1857'de, İngiliz yönetimine karşı bir isyan Hint alt kıtasına yayıldı ve birçok isyancı ya bölgesel krallarına ya da çökmekte olan Babür tahtına bağlılık sözü verdi.

1857'de sömürgeci güçlere karşı yapılan birçok savaş - genellikle Hindistan'ın ilk bağımsızlık savaşı olarak adlandırılır - ülkede folklor konusu haline gelmiştir.

Böyle bir savaş, Hindu Thakur ailesi tarafından yönetilen küçük bir prenslik devleti olan Mudeti'de yapıldı. Ve efsaneye göre vücudunun alt kısmında cüzzam olmasına rağmen usta bir okçu olan Makrani onun kahramanıydı.

İngiliz kuvvetleri, hükümdarını devirmek ve destekçilerini ezmek için Mudeti'ye saldırırken, Makrani kendisini oklarının İngiliz askerlerini indirdiği bir kulenin tepesine yerleştirdi.

İngilizler onu savaşta ayakta kalan son kişi olarak gördüler ve kuleye top atışı yaptılar. Makrani kuleyle birlikte havaya uçuruldu.

Yaklaşık 165 yıl sonra, Makrani'nin akrabası, ünlü ve ünlü atalarının köyüne geri dönemez. Sebep: 2002'de Gujarat'taki Müslümanlara karşı bir pogrom.

27 Şubat 2002'de, kuzeydeki kutsal Ayodhya kasabasından dönen çok sayıda Hindu hacıyı taşıyan bir tren, Gujarat'ın Panchmahal bölgesindeki küçük bir kasaba olan Godhra'da, eyalet başkenti Gandhinagar'dan yaklaşık 150 km (93 mil) uzakta durdu.

İstasyonda çalışan Müslüman satıcılar ile Sabarmati Ekspresi'nin içindeki yolcular arasında ayrıntıları hala net olmayan bir tartışmanın ardından, trenin vagonlarından birini saran ve 59 kişiyi öldüren bir yangın çıktı.

O zamanlar mevcut Başbakan Narendra Modi başkanlığındaki eyalet hükümeti, ölenlerin çoğunluğunun, 1992'de bir Babür dönemi camisinin bir Hindu çetesinin yıkıldığı yerde Hindu Tanrı Ram'a adanmış bir tapınağın inşası için kampanya yapmak üzere Ayodhya'ya giden karsevak (gönüllüler) olduğunu söyledi.

Hindu sağcı gruplar, caminin Ram'ın doğum yerinde durduğunu ve 2019'da tartışmalı bölgeyi şu anda Ayodhya'daki tapınağı inşa eden Modi'nin partisine bağlı gruplara devreden Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından da onaylanan bir iddia olduğunu söylüyor.

Godhra'daki trenin yakılmasını, Hindistan'ın en zengin eyaletlerinden biri olan Gujarat'ta yaklaşık 2.000 kişinin öldürüldüğü, yüzlerce kadının tecavüze uğradığı ve binlerce ev ve caminin tahrip edildiği bağımsız Hindistan tarihindeki en kötü dini şiddet izledi.

Katliam Mudeti'ye de ulaştı. Yaklaşık 800 evden oluşan köyde, Hindu isyancılarla yüklü kamyonlar 1 Mart 2002 gecesi ortaya çıktı. Kalabalık daha sonra Müslümanların sahip olduğu dükkanlara ve işletmelere saldırmaya başladı.

İki gün sonra, Müslümanların evlerine girmeye başladılar ve onları ateşe vermekle tehdit ettiler - içinde yaşayanlar olsun ya da olmasın.