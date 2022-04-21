Rusya'nın Lukoil Şefi Alekperov, Yaptırım Uygulandıktan Sonra İstifa Etti

Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil PJSC, İcra Kurulu Başkanı Vagit Alekperov'un, Ukrayna'nın işgalinden bu yana ülkenin enerji endüstrisi üzerindeki artan baskının en son işareti olarak istifa edeceğini söyledi.

71 yaşındaki Alekperov, Batı yaptırımlarıyla hedef alındıktan sonra istifa eden Rus CEO'ların uzun bir listesine katıldı. Ülkenin en büyük petrokimya üreticisi Sibur Holding, internet şirketi Yandex NV ve e-ticaret firması Ozon Group'un patronları geçtiğimiz aylarda istifa etmişti.

Bu ayın başlarında İngiltere ve Avustralya tarafından yaptırım uygulanan Alekperov, Perşembe günü yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyesi ve başkan olarak istifa etme kararı hakkında şirketi bilgilendirdi. Açıklamaya göre, 31 Mart itibariyle, Alekperov% 3.12 oy hakkına sahipti ve oy hakkı olmayan hisselerin% 5.43'ünün lehtarı oldu.

Lukoil, %7,9'a kadar düşerek 3.970 ruble'ye geriledi ve Moskova'da saat 18:36 itibariyle %7.m,2 düşüşle işlem gördü ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği Şubat sonundan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Yönetim kurulu, ilk başkan yardımcısı olan Vadim Vorobyev'i başkan vekili olarak atadı, yerel haber kaynağı RBC, şirkete yakın kimliği belirsiz iki kişiye atıfta bulundu. Lukoil, Bloomberg ile temasa geçtiğinde yorum yapmaktan kaçındı.

Alekperov, daha sonra 1993'te Lukoil olan şeyin kurucuları arasındaydı. Şirket, Rusya'nın petrol üretiminin yaklaşık% 15'ini oluşturuyor ve sadece devlet kontrolündeki Rosneft PJSC'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Bloomberg tarafından görülen Enerji Bakanlığı'nın CDU-TEK biriminden gelen verilere göre, günlük üretimi 1-19 Nisan tarihleri arasında ortalama 1,61 milyon varil oldu.

Rusya'da, Lukoil'in ana sahaları Batı Sibirya'da ve Hazar Denizi'nin kuzeyindeki gelişmelerde bulunmaktadır. Ayrıca, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan da dahil olmak üzere bazı eski Sovyet ülkelerinde yukarı akış işletmeleri var ve bu yılın başlarında BP Plc tarafından işletilen Şah Deniz açık deniz gaz projesinde ek bir hissenin satın alınmasını tamamladı.

Lukoil'in yurtdışındaki en büyük projelerinden biri, Irak'ın güneyinde faaliyet gösterdiği West Qurna-2 sahasını içeriyor. Şirket ayrıca Afrika kıtasındaki çeşitli projelerde ilgi duyuyor ve Meksika'nın sularındaki birkaç bloğa katılıyor.