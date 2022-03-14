Rusya'nın Kırım Tatarlarına Yönelik Baskısı Daha Geniş Çaplı Baskıyı Ön Görüyor

Perşembe günü sabah saat 6'da, yedi rus askerinden oluşan bir grup Leila İbrangimova'nın Ukrayna'nın güneydoğusundaki Melitopol'deki evine baskın düzenledi.

Etnik bir Kırım Tatarı olan İbrangimova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rus ordusunun kontrolüne giren kentin tanınmış bir ismi. Zaporizhzhia Bölge Konseyi'nin bir yardımcısı ve Melitopol Belediye Müzesi müdürü, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği yakındaki Kırım'a özgü bir Müslüman grup olan yaklaşık 12.000 Kırım Tatarının yerel nüfusu da dahil olmak üzere seçim bölgesinin güçlü bir savunucusu olmuştur.

Askerlerin, İbrangimova'nın kafasına bir çanta koyup zorla arabaya bindirdikleri ve sorgulanmak üzere belirlenemeyen bir yere götürmeden önce bir süre etrafta dolaştıkları bildiriliyor.

Yetkililer ona yerel bir Kırım Tatar örgütü olan Azad'ın yanı sıra bölgesindeki aktivistlerin ve kanaat önderlerinin isimlerini ve adreslerini sordular. İbrangimova adamlara herhangi bir bilgi vermeyi reddetti ve eylemlerinin yasadışı olduğunu söyledi. Bakan, bunun hala Ukrayna olduğunu ve Rus yasalarının geçerli olmadığını söyledi.

İbrangimova aynı günün ilerleyen saatlerinde serbest bırakıldı ve Rus işgal güçleri ona karşı herhangi bir suçlamada bulunmamaya karar verdi.

Ancak analistler, tutuklamanın son iki hafta içinde kontrolü ele aldığı bölgeler ve bunları başarmak için kullanabileceği taktikler söz konusu olduğunda Rusya'nın uzun vadeli planları hakkında fikir verebileceğini söylüyorlar.

"Gözaltının amacı İbrangimova'yı tehdit etmek, temasları hakkında en fazla bilgiyi almak ve Rus güçlerinin bir sonraki hedefi olması gereken kişi ve örgütleri belirlemekti. Bunlar Rus güvenlik servislerinin iyi bilinen yöntemleridir. Aynı şeyi 2014'ten beri Kırım'da da yapıyorlar." Varşova Üniversitesi Avrupa İslam Fakültesi'nde siyaset bilimci olarak bulunan Nedim Useinow, El Cezire'ye konuştu.

Useinow, Rusya'nın planının Ukrayna'nın denize erişimini kalıcı olarak kesmesini ve ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini Rus anakarası ve Kırım'a bağlamasını sağlayan toprakları ele geçiriyor gibi göründüğünü söyledi.

"Ayrıca Dnipro Nehri'nden suya erişimi güvence altına almak istiyorlar, çünkü Kırım'daki su kıtlığı sorununu hala çözemediler."

"Kherson bölgesinde ajitasyon düzenlemek için bazı Kırım Tatar işbirlikçilerini de getirmeye başladılar."

Eylemcilere zulüm

Analistler, Rusya'nın ilhak edilen Kırım'da Tatarlara yönelik politikalarına daha yakından bakmasının, son zamanlarda Rusya'nın kontrolüne geçen diğer güney Ukrayna topraklarındaki aktivistler, yetkililer ve toplum liderleriyle neler olabileceğinin bir göstergesi olabileceğini söylüyor.

"Kırım Tatarlarının Kırım'daki durumu işgalin başlangıcından beri zor. Rusya işgale ve organize tasfiyelere karşı olan tüm aktivistlere zulmediyor." dedi.

"Şimdiye kadar Kırım'da yaklaşık 20 kişi kayboldu. Güvenlik hizmetleri tarafından kaçırıldılar ve büyük ihtimalle öldüler. İnsanların moralini çok etkiledi. Rusya'nın Kırım Tatarlarına yönelik politikası terördür."

Analistler, Kırım Tatarlarına yönelik baskının kısmen dinden kaynaklansa da, bunun nedeninin toplumdaki pek çok kesimin Rusya'nın ilhakını protesto etmesi ve medyada eleştirmesi olduğunu söylüyor.

Kırım'daki son sekiz yıllık Rus varlığı boyunca, aktivistlerin evleri arandı, neredeyse tüm bağımsız Kırım Tatar medya kuruluşları kapatıldı ve yerel gazeteciler ya ayrılmak ya da odaklarını siyasetten eğlenceye değiştirmek zorunda kaldı. Yerel medyaya tam sansür var.

Russifikasyon siyaseti de tam olarak yürürlükte olmuştur. Kağıt üzerinde Kırım'ın Rusça, Kırım Tatarcası ve Ukraynaca olmak üzere üç resmi dili varken, yerel aktivistler ve uzmanlar okulların Kırım Tatarcası ve Ukraynaca'da öğretim yapmaktan caydırıldığını söylüyor.

Kerymov, politikaların Tatar kimliği ve kültürünün tüm izlerini ortadan kaldırmayı ve her türlü sivil hareketi engellemeyi amaçladığını söylüyor.

"Uzun hapis cezaları olan Rus hapishanelerinde vicdan mahkumu olarak gördüğümüz 100'ün üzerinde Kırım Tatar'ı var. Bu insanların çoğunluğu dindar Müslümanlardandır." dedi.

"Ruslar, Rusya'da yasaklanan Hizb-ut-Tahrir'e [İslami bir siyasi parti] üye olduklarını iddia ediyorlar. Ukrayna'da parti yasaldır ve Ukrayna veya Kırım'daki üyelerinden herhangi birinin herhangi bir suç faaliyeti, terörizm veya aşırıcılıkla bağlantılı olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Bunlar sadece farklı inanan insanlar."

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