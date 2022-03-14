ICRC, Mariupol'u 'En Kötü Senaryoyla' Karşı Karşıya Olduğu Konusunda Uyardı

Rusya'nın Ukrayna'da savaşını başlatmasından bu yana Mariupol kentinde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) kuşatma altındaki liman kenti sakinlerinin, savaşan tarafların acil güvenliklerini ve insani yardıma erişimlerini sağlamak için bir anlaşmaya varmadıkları sürece "en kötü senaryo" ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunduğu belirtildi.

Mariupol yerel konseyi Pazar günü resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 2.187 Mariupol sakini Rusya'nın saldırılarından öldü." dedi. Ukrayna'daki savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana, Rus güçlerinin son 24 saat içinde 22'si de dahil olmak üzere şehre yaklaşık 100 bomba attığını da ekledi.

Ukraynalı yetkililer, Rus askerlerinin 2 Mart'ta etrafını sardığı günden bu yana kentin amansız bombardımanlara maruz kaldığını açıkladı. O zamandan beri, Mariupol'da kalan yaklaşık 400.000 kişi su, yiyecek ve ilaca erişememiş durumda. Isı, telefon hizmetleri ve birçok alanda elektrik kesildi.

"Durum felaket; günlerdir felaketti," diyor ICRC'den Jason Straziuso El Cezire'ye. "Ekibimiz bile derelerden su topluyor ... ama herkes bunu nasıl yapıyor ... özellikle yaşlıysanız?" diye sordu. Straziuso, ekip üyelerinin günde bir öğün yemek yediğini söyledi.

Pazar günü ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada ICRC, kentte mahsur kalanlar için zamanın "tükendiğı" konusunda uyardı.

"Taraflar arasında mümkün olan en kısa sürede anlaşma sağlanamazsa, tarih Mariupol'da şu anda olanlara dehşetle bakacak."

ICRC başkanı Peter Maurer, çatışmalarda yer alan tüm taraflara "insani zorunlulukları ön sıraya yerleştirme" çağrısında bulundu.

ICRC, ayrılmak isteyen sivillerin güvenliğe ulaşabilmesi ve hayat kurtaran yardımların kalanlara ulaşabilmesi için gecikmeden "somut, kesin, eyleme uygulanabilir bir anlaşmaya" ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Moskova, Ukrayna'daki saldırısını sürekli olarak haklı bularak askeri hedeflere saldıran "özel bir askeri operasyon" yürüttüğünü söyledi. Ancak geçen hafta Kiev, Rusya'yı bir çocuk hastanesini ve doğumhaneyi bombalamak ve üç kişiyi öldürmekle suçlarken, Mariupol'un yerel makamları Perşembe günü kentin yerleşim bölgelerinin "her 30 dakikada bir" bombalandığını bildirdiler.

Liman kentinin ele geçirilmesi, doğudaki Rusya destekli toprakları güneydeki Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a bağlayacağı için Moskova için stratejik öneme sahip.

Sivillerin şehirden kaçmasına izin vermek ve insani yardımların girmesine izin vermek için tahliye koridorları kurma girişimleri, daha önce kararlaştırılan ateşkeslerin çökmesiyle suya düştü.

Ukraynalı yetkililer Rusya'yı Mariupol'e doğru giden yardım konvoylarına kasıtlı olarak ateş açmakla suçladılar. Rusya, ateşkes anlaşmalarını sabote ettiği için Kiev'i suçladı.

Pazar günü, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy'nin insani yardım içeren bir konvoyun Mariupol'den iki saat uzakta olduğunu söylemesi üzerine başka bir girişim daha gerçekleşti.

"Bu yardım, yiyecek, su ve ilaca eşlik eden Ortodoks rahipleri bile engelleyen işgalcilere karşı her şeyi yapıyoruz. Ukrayna'nın vatandaşlarına gönderdiği en gerekli 100 ton şey var." dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, bir günde diğer şehirlerden yaklaşık 125 bin sivilin güvenli geçiş koridorlarından tahliye edildiğini söyledi.

Ukraynalı müzakere heyeti üyesi Mikhail Podolyak Pazar günü yaptığı açıklamada, çöken ateşkesler ve ticaret suçlamaları üzerine, ekibinin Rus mevkidaşlarıyla görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın "ültimatomlar koymuyor, önerilerimizi dikkatle dinlediğini" söyledi.