Rusya’da Covid-19 Kaynaklı Ölüm Sayısı İlk Kez 700’ü Buldu

Koronavirüsle mücadele merkezinin yaptığı açıklamaya göre, Rusya’da bir günde Kovid-19 virüsü sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ülkede şimdiye kadar en yüksek sayıyı gördü. Son 24 saatte 737 can kaybı kaydedildi. Şimdiye kadar ise kaydedilen toplam can kaybı 139 bin 316.

Başkent Moskova’da 114, St. Petersburg’da 99, İrkutsk’da ise 33 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları da artmaya devam ediyor. Son kaydedilenlere göre, vaka sayısı 23 bin 378 artarak 5 milyon 658 bin 672’ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 18 bin 411 artarak 5 milyon 101 bin 852’ye ulaştı. Başkent Moskova 5 bin 498 ile gün içinde en çok vakanın görüldüğü yer oldu.

Rusya’nın tüketici haklarını ve insan sağlığını koruma servisi Rospotrebnadzor’un raporda ise, 2020’de yeni tip koronavirüsün Rus ekonomisine yaptığı zararlar hesaplandı. Hesaplanan verilerde virüsün ülkenin ekonomisine zararı yaklaşık bir trilyon ruble (118 milyar TL) olduğu belirtildi. Rospotrebnadzor’un raporunda, “Ölümler, kalıcı ve geçici sakatlık nedeniyle üretilmeyen gayri safi milli hasıladaki kayıplar hesaba katılmasa dahi değer açısından zarar 997 milyar 60 milyon rubleyi aştı. Bu da diğer bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan toplam hasardan 1.4 kat daha fazla” ifadesine yer verildi.

Rapora göre, yalnızca hastaları tedavi etmek için yaklaşık 183 milyar ruble harcanırken test için ise 108 milyar ruble harcandı. Pandemi sürecinde vatandaşlara ve işletmelere destek vermek amacıyla harcanan miktar ise en az 515 milyar ruble olarak kaydedildi.

Raporun metninde, “Sağlık alanına yapılan ödenekler bulaşıcı hastalıklar hastanelerini inşa etmek, mevcut hastaneleri bulaşıcı hastalıklara dönüştürmek, Kovid-19'un teşhisi, tespiti, önlenmesi ve tedavisi için ekipman ve ilaçların geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı, kişisel koruyucu ekipman üretimi, laboratuvarların ve mobil ekiplerin çalışmaları ve benzer amaçlar için yapılmıştır” dendi.

Doğrudan Kovid-19 hastalarının tıbbi bakımını organize etme ve sağlama amacıyla ülke bütçesinden ayrılan fonlar en az 189 milyar 452 milyon rubleye ulaştı.