Bakan Koca: Delta Plus 3 İlimizde Görüldü

Koca yaptığı açıklamada Delta Plus’ın görüldüğü iller arasında İstanbul’un da olduğunu belirtirken Delta varyantının ise giderek arttığını ve bulaşan kişi sayısının 284’ü bulduğunu, 30 ilde de görüldüğünü belirtti.

Yaptığı kabine toplantısında gazeteciler sorularını yanıtlayan Koca, Delta Plus ile ilgili ifadelerinde virüsün görüldüğü iller arasında İstanbul’un olduğunu, Ankara’nın olmadığını söyledi. Diğer ili ise söylememeyi tercih eden Koca, virüsü kapan vatandaşların sağlık durumlarının ise iyi olduğunu belirtti.

Salgının son bulmasının ancak aşılama yoluyla olacağının altını çizen Koca, toplantıda şunlar söyledi: En az yüzde 70 oranında aşılanmanın gerekliliğini de biliyoruz. O nedenle bütün illerimizi harekete geçirerek, illerde yaşayan vatandaşlarımız, vali başkanlığında dahil olmak üzere bütün teşkilatımızın aşıda nerede olduğunu görüyor olması gerekiyor. Diğer illerle kıyaslayarak herkesin bu dönemde üzerine düşeni yapması gerekiyor"

Koca, Türkiye’ye toplam 35.5 milyon doz BioNTech aşısı geldiği ve Perşembe günü ise 1.5 milyon doz daha geleceğini belirtti. Ellerinde 8 milyona yakın aşı bulunduğunu ve aşı sorunlarının olmadığını da söyledi. Sözleşme gereği ise bu ay Türkiye’ye 26 milyon doz aşı daha geleceğini de ekledi. Koca, "Şu ana kadar gelen doz bize yetiyor, elimizdeki doz da yeterli. Ayrıca Sinovac'la ilgili de şu ana kadar gelen 34 milyondu, dün 1.5 milyon daha geldi, çarşamba günü 1.5 milyon daha gelmiş olacak 37 milyon olacak. Gelmeye devam ediyor, elimizde Sinovac da var" dedi.

Türkiye’ye gelen turistlere yönelik alınan kararlarla ilişkili sorular sorulara ise Koca, "Biz diyoruz ki aşı karnesi olan veya son 6 ayda hastalığı geçirmiş olan kişilerden istemiyoruz ama bunun dışında olan herkesten 48 saat içinde antijen, 72 saat içinde PCR istiyoruz. Biliyorsunuz bazı ülkelerden uçuşları kapattık 6 ülke için, 2 ülke için de karantina devam ediyor, Pakistan ve Afganistan, ayrıca İran gibi İngiltere gibi ülkelerden antijeni kabul etmiyoruz, her halükarda PCR istiyoruz" ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Bayrama Kadar En az Yüzde 70

Bayramın önemli bir dönem olduğunu söyleyen Koca, "Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayınladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz" dedi.