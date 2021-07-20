ABD'li Yargıç Indiana Üniversitesi'nin Aşı Şartını Onayladı

Indiana Üniversitesi'nin politikası, öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve personelin 15 Ağustos'a kadar Covid-19 aşılarını yaptırmaları gerektiğini söylüyor.

Sekiz öğrenci, kendi seçimlerini yapma haklarını ihlal ettiğini iddia ederek kuralın kaldırılması için dava açmıştı.

Ancak yargıç, öğrencilerin aşıdan kaçınmak için başka yöntemleri olduğunu belirterek kararında aynı fikirde değildi.

Öğrenciler şikayetlerinde, "kişisel özerklik" ve tıbbi tedaviyi reddetme gibi anayasal haklarının çiğnendiğini iddia ettiler.

Ancak ABD Bölge Kursu Hakimi Damon Leichty, okulun politikasının zorunlu aşılama anlamına gelmediğini tespit etti.

Yargıç, öğrencilerin tıbbi erteleme başvurusu, bir sömestr tatili veya başka bir okula gitmek de dahil olmak üzere bir dizi seçeneğinin olduğunu yazdı. Üniversitenin internet sitesinde öğrencilerin talep edebilecekleri dini ve etik muafiyetler de mevcuttur.

Eski Başkan Donald Trump tarafından atanan Bay Leichty, öğrencilerin mahkemede haklarının ihlal edildiğini kanıtlamalarının pek mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

Öğrencilerin avukatı karara itiraz edeceklerini söyledi.

Öğrenciler, istatistiksel olarak düşük Covid-19 kapma riski ve aşının belirsiz uzun vadeli etkisi de dahil olmak üzere politikaya karşı çıkmak için bir dizi neden belirtmişti.

Yasal şikayet ayrıca aşılama politikasını, 1930'larda Afrikalı-Amerikalı hastaların mevcut sifiliz tedavilerinden kasten mahrum bırakıldığı etik olmayan bir deney olan Tuskegee Çalışması ile karşılaştırdı.

Indiana, ülke genelinde bu yıl Covid-19 aşısı gerektiren yaklaşık 600 kolejden biri.

Aşılar ABD'de siyasi olarak tartışmalı bir konu haline geldi ve birçok Amerikalı aşılar konusunda tereddütlü. Başkan Joe Biden, ülkenin aşılama hedeflerinin gerisinde kaldığı konusunda uyardı.

ABD'li sağlık yetkilileri, ülkedeki enfeksiyon sayısının son günlerde artmaya başladığı konusunda da uyardı.

Uzmanlar, daha fazla insan aşılanana kadar pandeminin bitme olasılığının düşük olduğunu söylüyor.

Indiana, South Bend'deki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Damon Leichty, sekiz öğrencinin okulun bedensel özerkliklerini ve anayasal yargılama hakkını ihlal ettiği yönündeki iddiasını reddetti.

Yargıç, "Bu üniversite politikası zorunlu aşılama değildir" diye yazdı. "Öğrencilerin seçenekleri var - aşı olmak, dini muafiyet için başvurmak, tıbbi muafiyet için başvurmak, tıbbi erteleme için başvurmak, yarıyıl izin almak veya başka bir üniversiteye gitmek."

Öğrenciler geçen ay dava açtılar ve Leichty'den okulun öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve personelin aşılanma veya muafiyet alma şartını engellemesini istediler. Muaf tutulan öğrenciler ayrı COVID-19 azaltma stratejileri izlemelidir.

Öğrencileri temsil eden muhafazakar bir aktivist avukat olan James Bopp, "Bugünün kararı öğrencilerin kavgasını sona erdirmiyor - yargıcın kararına derhal itiraz etmeyi planlıyoruz" diyor.