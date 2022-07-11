Rusya Yaptırımları: Dünya Petrol ve Doğalgaz Olmadan Baş Edebilir Mi?

Yıllık bakım için büyük bir boru hattından Avrupa'ya gaz akışı tamamen durduruldu ve Almanya, kapatmanın kalıcı olabileceğinden endişe duyduğunu ifade etti.

Batılı liderler, Ukrayna'nın işgalinin ardından Rus petrol ve gazına bir dizi yaptırım uyguladı. Rusya'nın misilleme olarak bu kış Avrupa'ya gaz tedarikini durdurabileceği konusunda uyarılar var.

Hangi yaptırımlar uygulanıyor?

Avrupa Birliği, bu yılın sonuna kadar deniz yoluyla gelen tüm Rus petrol ithalatını yasaklamayı kabul etti .

AB liderleri, bunun Macaristan ve Slovakya gibi ülkeler buna bağımlı olduğu için bunun "geçici bir önlem" olduğunu söyleyerek petrolün boru hattıyla ithal edilmeye devam etmesine izin verecek.

AB ayrıca Rusya'dan gaz ithalatını bir yıl içinde üçte iki oranında azaltmayı taahhüt etti , ancak doğrudan ithalat yasağı gibi başka önlemler üzerinde anlaşmaya varmak zor oldu.

Bu AB yaptırımlarına ek olarak ABD, Rusya'nın petrol ve gaz ithalatını tamamen yasakladığını ilan etti . İngiltere, Rus petrol ithalatını yıl sonuna kadar aşamalı olarak durduracak.

Başkan Putin, Avrupa'daki "düşmanca" ulusların, para biriminin değerini desteklemeye yardımcı olacak Rus rublesi cinsinden gaz ödemesini talep etti.

Polonya, Bulgaristan ve Finlandiya bunu reddetti ve Rusya tedariklerini kesti .

Diğer bazı Avrupalı ​​enerji şirketleri, euro ödemelerini rubleye çeviren Rus banka hesapları aracılığıyla gaz için ödeme yapıyor. Bu ödemelerin AB yaptırımlarına uygun olduğu konusunda ısrar ediyorlar.

Avrupa Rus gazına ne kadar güveniyor?

Rusya geçen yıl AB'ye doğalgazının yüzde 40'ını sağladı .

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2020'de Rusya gazının en büyük ithalatçısı oldu ve onu İtalya izledi.

İngiltere, Rus gazına daha az bağımlı, geçen yıl ihtiyacının sadece %4'ünü oradan ithal ediyor ve ABD Rusya'dan gaz ithal etmiyor.

AB'nin Rusya'dan başka gaz kaynakları bulabileceği konusunda şüpheler var.

Enerji danışmanı Kate Dourian, "Sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) tankerlerle sevk edecek olan ABD ve Katar gibi üreticilere başvurmak zorunda kalacak" diyor.

"Ama Avrupa'da yeterli LNG terminali yok. Bu, özellikle Almanya için sorun olacak. Sadece onu boşaltacak donanıma sahip değil."

Avrupa petrol sıkıntısı çekecek mi?

Birçok Avrupa ülkesi, Rusya'dan ithal edilen ithalat yasağı nedeniyle petrol arzını kısıtlayabilir.

Mevcut en son verilere göre, geçen yıl Kasım ayında Litvanya ve Finlandiya petrollerinin yaklaşık %80'ini Rusya'dan aldı.

Ancak AB ülkeleri her zaman diğer üreticilerden petrol satın alabilir.

Petrol ithal eden ülkelerden oluşan bir kulüp olan IEA, stoklarından 120 milyon varil değerinde ham petrol çıkardı ve ABD Başkanı Joe Biden , Amerika'nın rezervlerinden büyük bir petrol tahliyesi emri verdi .

Kate Dourian, "Suudi Arabistan gibi ülkeler yıl içinde dünya pazarına daha fazla petrol koymaya başlayabilir ve ABD'den daha fazla arz olabilir" diyor.