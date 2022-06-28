Modi Hükümeti Tarafından Tutuklanan Hintli Gazeteci Muhammed Zubair Kimdir?

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki polis, eleştirmenlerin, Başbakan Narendra Modi'nin hükümeti döneminde ülkede basın özgürlüğünün azalmasının en son örneği olduğunu söylediği dini duygulara zarar verdiği iddiasıyla Müslüman bir gazeteciyi tutukladı .

Hindistan'ın önde gelen teyit sitesi Alt News'in kurucu ortağı olan Mohammed Zubair, örgütünün yalan haberleri ve çoğunlukla Hindistan'ın Hindu üstünlükçü grupları tarafından öne sürülen asılsız iddiaları acımasızca çürütmesi nedeniyle uzun süredir Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) ilgi odağında.

Yeni Delhi'nin güçlü bağları olan Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üyeleri de dahil olmak üzere bir düzineden fazla Müslüman ülke, açıklamaları kınadı ve bir özür talep ederek BJP'yi "tüm dinlere saygı duyduğunu" söyleyen nadir bir açıklama yapmaya zorladı.

Yarım milyondan fazla Twitter takipçisi olan Zubair, muhtemelen şu anda askıya alınan BJP sözcüsü Nupur Sharma'nın peygamber aleyhine yorum yaptığı bir haber kanalında TV tartışmasının bir klibini paylaşan ilk gazeteciydi.

Sharma'yı tweet'inde isimlendirmemiş veya kullanıcı adını etiketlememiş olsa da, haber kanalını, çapasını ve ağın sahibini kışkırtıcı açıklamalara izin verdiği için sorguladı.

“Haber sunucusuna daha çok kızdım çünkü ona platform verdiler. Bu sözleri söyledikten sonra onu durdurmadılar bile. Kendimi çok kötü hissettim, bu yüzden tweet attığımda Nupur Sharma'nın adından veya Twitter hesabından bahsetmedim, ancak çapa ve haber kanalıyla öfkelendim, ”dedi Zubair Al Jazeera'ya geçen hafta bir telefon görüşmesi sırasında.

"Onları aramak istedim. Aslında haber kanalını hedefliyordum.”

Tartışma büyük bir diplomatik krize dönüştüğünde, birçok BJP destekçisi Twitter'da #ArrestZubair hashtag'ini yayınlayarak Zubair'in tutuklanmasını talep etti.

Bu ayın başlarında polis, 39 yaşındaki gazeteciyi bazı aşırı sağ Hindu rahipleri “nefret tacirleri” olarak adlandırmakla suçladı. Keşişler Müslümanlar hakkında kışkırtıcı açıklamalar yapmış ve en az biri azınlık topluluğunun “soykırım” için çağrıda bulunmuştu .

Zubair'in Pazartesi günü tutuklanması, Twitter'ın Modi hükümetinden hesabının Hindistan yasalarını ihlal ettiğini iddia eden bir talep almasından beş gün sonra geldi.

Güney Karnataka eyaletindeki Bengaluru şehrinden gelen Zubair, telekom devi Nokia ile 10 yıldan fazla yazılım mühendisi olarak çalıştı.

2017 yılında, Modi'nin Gujarat eyaletindeki Ahmedabad'dan bir başka yazılım mühendisi olan Pratik Sinha ile Alt News'i kurdu.

En az bir yıl boyunca Zubair, Sinha'ya siteyi yönetmesinde yardımcı olurken, Nokia için çalışmaya devam etti. Ancak Eylül 2018'de görevinden ayrıldı ve Alt News'e tam zamanlı çalışan olarak katıldı.

İlk başarılarından biri, Hindistan federal içişleri bakanlığının gergin Hindistan-Pakistan sınırı boyunca projektörleri gösteren bir raporda yer alan yanlış bir iddiayı bastırdıkları zamandı.

Raporda kullanılan fotoğraf, İspanyol bir fotoğrafçı tarafından 2006 yılında çekilen İspanya-Fas sınırından alınmıştır. Bakanlık açıklama yapmak zorunda kaldı.