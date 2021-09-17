Rusya ve Çin, Batı'nın Afganistan Endişelerine Rağmen Taliban'ın Acilen Kucaklanması Çağrısında Bulundu

Rusya, Çin ve Pakistan, batılı güçler karşısında Avrasya uluslarının ittifakını güçlendirmeyi amaçlayan bir ticaret ve güvenlik zirvesi sırasında Taliban yönetimindeki Afganistan'ın küresel ekonomiye hızlı ve niteliksiz entegrasyonu çağrısında bulundu.

Aslen 20 yıl önce Çin, Rusya ve bazı eski Sovyetler Birliği devletleri tarafından kurulan bir ticaret ve güvenlik ittifakı olan Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO), İran'ın dokuzuncu tam teşekküllü üyesi olarak kendi saflarına katılacağını duyurdu. ABD liderliğindeki Tahran'ı nükleer ve füze programları ve Ortadoğu'daki silahlı gruplara verdiği destek konusunda tecrit etme ve baskı yapma çabaları.

Hindistan, Pakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan'ı içeren SCO, Suudi Arabistan, Mısır ve Katar'ı ortak olarak kabul etme planlarını da açıkladı.

Duyurular, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'deki bir zirvede geldi ve ABD, İngiltere ve Avustralya'nın Çin'e karşı koyma amaçlı yeni bir güvenlik bloğunun kurulduğunu açıklamasından bir buçuk gün sonra geldi. Pekin ve Moskova, Fransa ile Avustralya arasındaki bir denizaltı anlaşmasını baltalayarak NATO içindeki çatlakları da ortaya çıkaran yeni güvenlik oluşumunu eleştiriyor.

SCO, Taliban hükümetine milyarlarca dolarlık uluslararası yardım parası ve diğer desteklerin serbest bırakılması çağrısında bulunurken, Rusya, Çin, İran, Hindistan ve Orta Asya uluslarının, çeyrek yüzyıl önce hüküm süren köktenci İslami gruba karşı yoğun ve aktif muhalefeti ile tezat oluşturuyor.

Aslında, Taliban ve onun ideolojik yoldaşları gibi aşırılık yanlısı Müslüman gruplarla mücadele, SCO'nun oluşumu için önemli bir itici güçtü. Rusya yıllardır Taliban'a hevesle ulaşırken, Çin ve Tacikistan gibi diğer SCO ülkeleri çok daha temkinli davranıyor.

Ancak Afganistan'da düzenin tamamen çökmesi ve ardından gelen güvenlik ve insani serpinti, eski düşmanlarını Taliban'la ekmek kırmaya sevk etti. Harvard Üniversitesi'ne bağlı bir düşünce kuruluşu olan Belfer Center'dan Nicole Grajewski, “Rusya, Çin ve tüm Orta Asya ülkeleri, yaklaşımları oldukça farklı olsa bile Afganistan'daki istikrar için aynı endişeyi paylaşıyor” dedi.

Yakın çevresinin çoğunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Moskova'da karantinaya alınan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir video konuşmasında Rusya'nın Taliban hükümetiyle ilişki kurması gerektiğini söyledi. Çinli mevkidaşı Devlet Başkanı Xi Jinping zirvede yaptığı konuşmada Afganistan'ın "uluslararası toplumun, özellikle bölgemizdeki ülkelerin desteğine ve yardımına ihtiyacı olduğunu" söyledi.

ŞİÖ'nün Taliban'ı kucaklaması, Batı'nın kadın ve azınlık hakları konusundaki sicili konusunda Taliban ile ilişki kurma konusundaki ihtiyatlılığıyla çelişiyor. Aynı zamanda, uzun süredir Taliban ile ortak olan Pakistan için büyük bir kazanımı temsil ediyor.