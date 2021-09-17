Google ve Apple, Rusya Sandık Başına Giderken Navalny Uygulamasını Kaldırdı

Rusya'daki yasama seçimleri için erken oylama, kampanyanın sona ermesiyle aynı şekilde başladı: skandal, baskı ve sansür.

Bu kez, haber yapımcıları ABD teknoloji devleri Apple ve Google, Kremlin'in hapisteki muhalefet lideri Alexei Navalny'nin taktik oylama uygulamasını engelleme taleplerini sansasyonel bir şekilde kabul etti. Bay Navalny'nin ekibi, yetkililerin aylarca süren baskısından sonra gelen Cuma sabahı hareketini "bir sansür eylemi" ve "büyük bir hata" olarak nitelendirdi.

Buna cevaben Apple, resmi bir yasal açıklama yayınladı – teknoloji devi, Kremlin düşmanının faaliyetlerini “aşırılıkçı” olarak ilan eden yerel bir mahkeme kararına uymak için “akıllı oylama” uygulamasını kaldırdı. Şirket, bariz siyasi zeminden bahsetmedi.

Gelişme, Kremlin'in parlamentodaki egemenliğini savunmak için giderek çirkinleşen kampanyasının sonunda geldi. Dolandırıcılık, tutuklamalar, hapis, medya sansürü ve hemen hemen her türlü muhalefet kaynağının yasaklanmasını içeren bir operasyon.

Geçen sefer, 2016'da iktidardaki Birleşik Rusya partisi, teklif edilen 450 sandalyeden 343'lük rekor bir sandalye elde etmişti. Gerisini sahte muhalefet partileri kazandı. Asgari bir skandalla güvence altına alınan ve düşük katılım, Kırım sonrası yurtsever bir dalgalanma ve Rusya'nın çoğunluk partisini destekleyen karma seçim sistemi tarafından körüklenen bir sonuçtu.

Kremlin'in bu sefer başka bir toprak kaymasını güvence altına alacağından şüphe yok - adil ve oldukça faul yollarla. Ancak bir veya iki sürprizin kapıda olabileceğine dair işaretler var.

Bir yandan, düşen yaşam standartları Birleşik Rusya'nın kanayan desteğine tanık olurken, bu hoşnutsuzluktan en çok yararlananlardan biri de Komünistler. Resmi devlet kamuoyu yoklamaları bile, yetkililerin artık seçmenlerin yüzde 30'unu zar zor kontrol edebilecek durumda olduğunu gösteriyor - otoriter bir sistem için oldukça büyük bir başarı.

Öte yandan, Bay Navalny'nin seçmenleri iktidar partisi adaylarını yenme olasılığı en yüksek olan adaya oy vermeye teşvik eden "akıllı oylama" programı, Rusya'nın "yönetilen demokrasisinin" temel direklerine saldırdı.

Navalny Takımı'nın Perşembe günü yayınlanan onaylı aday listesi iki şey yapıyor: hapisteki liderleri için sanal bir parti yaratıyor; ve 2006'da geri çekilmeden önce birçok seçimi kazanan “herkese karşı” seçeneğinin yeniden doğuşu olan bir protesto oylaması için bir çıkış noktası sağlar.