Rusya, Ukrayna'yı Silahlandırmak İçin 'NATO Baskısı' Konusunda Alarm Veriyor

Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya Kiev tarafından Moskova'yı kışkırtmak için kullanıldığını iddia ettiği yüksek teknolojili silahlar sağlama yönündeki baskısından endişe duyduğunu söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un Pazartesi günkü yorumları, her iki tarafın da birbirini ortak sınırları boyunca askeri birlikleri seferber etmekle suçlamasıyla Rusya ile Ukrayna arasında haftalarca artan gerilimin ortasında geldi.

Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Kiev kendi güçlerini oluşturuyor, Kiev'e güçlerini oluşturması için yardım ediliyor, Kiev'e modern yüksek teknolojili silahlar da dahil olmak üzere önemli miktarda silah sağlanıyor" dedi.

“Provokasyonların sayısı artıyor ve önemli ölçüde artıyor. Üstelik bu provokasyonlar NATO ülkeleri tarafından sağlanan silahlarla gerçekleştiriliyor" dedi. "Ve bunu büyük bir alarmla gözlemliyoruz."

ABD ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere birçok NATO üyesi devlet, Kiev'e silah tedarik ediyor ve bir bütün olarak ittifak, olası herhangi bir Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumayı taahhüt ettiğini söyledi. İttifak, Kremlin'in son iddiaları hakkında henüz yorum yapmadı.

Kiev, Moskova'nın bir saldırı hazırlıyor olabileceğinden korkuyor.

ABD ve NATO yetkilileri, sınır bölgesindeki olağandışı Rus asker hareketlerine atıfta bulunarak yaklaşık iki haftadır benzer açıklamalar yapıyorlar.

Ukrayna askeri istihbarat şefi, bu hafta sonu Military Times'a verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna sınırları çevresinde yığılmış 92.000'den fazla askeri olduğunu ve Ocak ayının sonunda veya Şubat ayının başında bir saldırıya hazırlandığını söyledi.

Kyrylo Budanov, böyle bir saldırının büyük olasılıkla hava saldırıları, topçu ve zırhlı saldırıları, ardından doğuda hava saldırıları, Odesa ve Mariupol'de amfibi saldırılar ve komşu Belarus üzerinden daha küçük bir saldırıyı içereceğini söyledi.

Ancak bu yılın başlarında Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmış olan Moskova, bu tür önerileri kışkırtıcı bularak defalarca reddetti ve NATO'nun bölgedeki faaliyetlerini artırdığını söylediğinden şikayet etti.

Peskov, Pazar günü Washington'daki yetkililerin Rusya'nın komşusuna bir saldırı başlatmaya hazır olduğunu iddia ederek Moskova'nın bir dezenformasyon kampanyasında hedef alındığını öne süren son iddialarını "histeri" olarak nitelendirdi.

Devlet televizyonunda yayınlanan yorumlarda, "Bu histeri yapay olarak kışkırtılıyor" diyerek, bunun "mantıklı veya kibar" olmadığını öne sürdü.

“Okyanusun ötesinden silahlı kuvvetlerini getirenler tarafından bölgemizde bir tür olağandışı askeri faaliyetle suçlanıyoruz.”