Hollanda’da COVID Ayaklanmaları

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, üç gecedir Kovid karşıtı önlemlerle ilgili isyanları eleştirerek, huzursuzluğu "aptallar" tarafından "saf şiddet" olarak nitelendirdi ve sorumluları kovuşturma sözü verdi.

Başbakan, Cuma gününden bu yana ülkenin çeşitli şehirlerindeki ayaklanmaların “protesto kisvesi altındaki şiddet” olduğunu söyledi. Her zaman protesto hakkını savunacağını da sözlerine ekledi, ancak Hollanda medyasına “Aptalların bu ülkeyi güvende tutan insanlara karşı saf şiddet kullanmasını asla kabul etmeyeceğim” dedi.

Rutte'ye göre polis ve yargı, başbakana göre "gösteri yapmakla hiçbir ilgisi olmayan" ayaklanmaların faillerini bulmak için ellerinden gelen her şeyi yapacak.

Polis Rotterdam'da ateş açtı ve COVID kısıtlamalarının yol açtığı üç günlük huzursuzluk boyunca Hollanda genelinde yaklaşık 145 kişi tutuklandı. Hollanda protestolarının organizatörlerinden biri olan Joost Eras, “İnsanlar yaşamak istiyor” dedi. "Bu yüzden buradayız."

Bu ilk olmasa da, geçen yıl COVID kısıtlamalarının ilk kez uygulanmasından bu yana Hollanda'daki en kötü şiddet salgınlarından biriydi.

Ocak ayında, sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinin ardından isyancılar polise saldırmış ve Rotterdam sokaklarını ateşe vermişti.

Ülke, bu kış Batı Avrupa'nın ilk kısmi sokağa çıkma yasağına bir haftadan fazla kaldı.

Pazartesi günü Avusturya, tam bir karantina ile Batı Avrupa'da aylardır görülen en dramatik COVID kısıtlamalarını tanıttı.

Avusturya da 1 Şubat'tan itibaren kapsamlı bir aşı zorunluluğu getiriyor, dünyada şimdiye kadar böyle bir adım açıklayan birkaç ülkeden biri.

40.000 kişilik bir kalabalık Cumartesi günü "diktatörlüğü" kınamak için Viyana'da yürürken, Pazar günü Linz şehrinde yaklaşık 6.000 kişi protesto etti.

Viyana'daki miting, aşırı sağcı bir siyasi parti tarafından organize edildi ve bazı protestocular, Holokost sırasında Yahudilere zorla giydirilen Davut Yıldızı'nı taklit eden "aşılanmadı" yazan sarı bir yıldız taktı.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Başkanı Dr Michael Ryan, "Açıkçası, bazı ülkeler o kadar zor bir durumda ki, en azından kısa bir süre için kısıtlayıcı önlemler almamayı zor bulacaklar" dedi.