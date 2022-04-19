Rusya, Ukrayna'ya Karşı Yeni Savaş Evresi İlan Etti

Rusya'nın giderek daha fazla reddedilen cumhurbaşkanı Vladimir Putin için, Nisan ayının çoğu bir dizi hayal kırıklığı gibi görünüyordu.

Moskova, güçlerini Ukrayna'nın dört bölgesinden tamamen çekti: güneyde Mykolaiv ve kuzeyde Kiev, Sumy ve Chernihiv.

Kuzey birliği geçici olarak komşu Belarus'a çekildi.

Kiev'in banliyölerinde çoğu kasten silahla vurulan yüzlerce sivil cesedi mezardan çıkarıldı ve bu da dünya çapında kınamaya ve İran veya Kuzey Kore'ye uygulanan önlemlerle karşılaştırılabilir yeni bir dizi yaptırıma yol açtı.

Moskova, Karadeniz'deki en büyük savaş gemisi Moskva'yı kaybetti ve Ukraynalılar, denizcisinin ifadesinin ne kadar kehanet olduğu konusunda tezahürat yaptılar: "Rus savaş gemisi, kendin f*** git!" Moskva'nın güvertesinde gelişmiş bir S-300 hava savunma sistemi vardı ve bu kayıp Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük Odesa limanına paraşütçü çıkarma şansını zorlaştırıyor.

Bu arada, binlerce sivilin öldüğü bildirilen haftalarca süren yumruklaşmadan sonra, güneydeki Mariupol limanı düşmedi, çünkü kalan Ukraynalı savaşçılar teslim olmayı reddetti - Rusya onlara karşı kimyasal silah kullanmış olsa bile.

Moskova yanlısı ayrılıkçıların 2014'ten beri kontrol ettiği Donbas'ın güneydoğu bölgesinde bile, Rusya'nın ilerlemesi buzuldu ve ağır kayıplarla döşeliydi.

Peki, savaşı "özel askeri operasyon" olarak adlandıran ve güvenlik güçleri buna savaş diyen herkesi tasfiye eden Putin için sırada ne var?

Poker yüzlü Putin, 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Askeri operasyon tamamen tamamlanana ve bu operasyonun başlangıcında belirlenen hedeflere ulaşılana kadar devam edecek" dedi.

Ancak ilk hedefleri, Putin'in "uyuşturucu bağımlıları ve neo-Naziler çetesi" olarak adlandırdığı Ukrayna'yı hükümetinden "kurtarmak" ve Rusça konuşan Ukraynalıların "soykırımını" durdurmak, su tutmayan gerekçelerdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin Rusça konuşan Yahudi büyükbabası Holokost'ta ailesini kaybetti ve şu ana kadar öldürülen Ukraynalı sivillerin çoğunluğu Rusça konuşulan bölgelerden geldi.

Putin'in iddiaları, insanların "doğru bilgilere" erişebildiği Batılı ülkelerden ziyade Rus vatandaşlarını hedef alan bir "yalan kampanyasının" bir parçası, Norveç Helsinki Komitesi'nin kıdemli politika danışmanı Ivar Dale, bir hak gözlemcisi, El Cezire'ye verdiği demeçte.

'Doğuda çok ağır çatışmalar var'

Kiev'i ve diğer önemli bölgeleri ele geçirmeyi başaramayan Rusya, savaşın ikinci aşamasını başlattı – Ukrayna sınırına yakın doğu kasaba ve şehirlerine odaklanarak.

Salı günü, Rus yetkililer Donbas'ta Rusya tarafından desteklenen iki ayrılıkçı devletçiğin "özgürleştirilmesinden" bahsederken, Ukrayna'nın doğu cephe hattına saldırılar bildirildi - Donetsk ve Luhansk'ın kendilerini "halk cumhuriyetleri" olarak tanımladılar.

Ukrayna silahlı kuvvetlerinin eski genelkurmay başkan yardımcısı Korgeneral Ihor Romanenko, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Savaş başlamadan önceki duruma ne kadar objektif olmayan bir şekilde eriştiklerine ve kampanyalarını bu objektif olmayan değerlendirme ve sonuçlara dayandırarak parçalanmasına neden olurlarsa olsunlar, şimdi doğuda çok ağır çatışmalar var" dedi.

Çatışmaların doğudaki Izium, Popasne ve Rubizhe kasabaları çevresinde en şiddetli olduğunu ve birçok sivili öldürme potansiyeli olan sürekli bombardıman yapıldığını söyledi.

Moskova, saldırısının ikinci bölümü için büyük güçler hazırlıyor - ve tükenmiş olmaktan çok uzaklar.

Romanenko, "Rusya'nın askeri potansiyelinin üçte birini topraklıyoruz, ancak üçte ikisi kaldı" dedi.

Bu ayın başlarında Putin, ikinci Çeçen savaşı sırasında savaş zamanı komutanı olarak dişlerini kesen ve daha sonra Moskova'nın Suriye'deki saldırısını yöneten Alexander Dvornikov'u Rusya'nın Ukrayna'daki en yüksek komutanı olarak atadı.

Romanenko, Dvornikov'un Ukrayna'nın ormanlık kuzeyinde işe yaramayan, ancak doğu ve güneyin bozkırlarında başarılı olabilecek büyük, yoğun grevlerin Sovyet dönemi taktiklerinin savunucusu olduğunu söyledi.

"Büyük saldırı güçleri kullanacaklar - havacılık, çoklu roketatar sistemleri, topçular, bunun için kaynak topluyorlar" dedi.