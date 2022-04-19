Kudüs'te Tansiyon Yükselirken İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde, ordunun kıyı bölgesini yöneten Filistinli grup Hamas'a ait bir silah üretim tesisi olduğunu söylediği yeri hedef alan bir saldırı başlattı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından Salı günü herhangi bir kayıp veya yaralanma bildirilmedi.

Hamas'ın silahlı kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, karadan havaya füzelerle misilleme yaptıklarını söyledi.

Açıklamada, "Hava savunmamız, Gazze Şeridi semalarındaki Siyonist savaş uçaklarına, Salı sabahı yerel saatle tam olarak 01:35'te (10:35 GMT) karadan havaya füzelerle karşılık verdi" denildi.

Saldırı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine atılan bir roketin Pazartesi günü, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki El Aksa Camii üzerinde yükselen gerilimlerin ortasında aylardır ilk kez bu tür bir saldırıda engellenmesinin ardından geldi.

Kayıp veya hasarla ilgili acil bir rapor yoktu ve hiçbir Filistinli grup, İsrail'in Demir Kubbe durdurucusu tarafından vurulduğunu söylediği roketin sorumluluğunu üstlenmedi.

Hamas, Müslümanlar ve Yahudiler tarafından saygı duyulan bir yer olan El Aksa Camii yerleşkesindeki herhangi bir olayın, İsrail güçlerinin son günlerde işgal altındaki Doğu Kudüs'teki bölgeye birkaç kez baskın düzenleyerek yüzlerce Filistinliyi tutuklaması ve düzinelerce yaralı bırakmasının ardından bir "kırmızı çizgi" olacağı konusunda uyarmıştı.

Filistinliler İsrail'i Müslümanların kutsal Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya tecavüz etmekle suçluyor. İsrail, Filistinli protestocuların siyasi amaçlar için Müslümanların dualarını bozmaya ve Fısıh Bayramı'nı kutlayan Yahudilerin ziyaretlerini engellemeye çalıştıklarını söylüyor.

İsrail polisi, tüm inanç mensuplarının bayramları güvenli bir şekilde kutlayabilmelerini sağlamaya kararlı olduklarını söylüyor.

Roket saldırısından önce İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Hamas'ı İsrail'e karşı "vahşi bir taciz kampanyası" yürütmekle suçladı.

On yıllar önce İsrail ile barış anlaşmaları imzalayan ve güvenlik konularında onunla koordine olan Mısır ve Ürdün, İsrail güçlerinin bölgedeki eylemlerini kınadı.

Sitenin bekçisi olarak görev yapan Ürdün, Pazartesi günü Amman'daki İsrail'in maslahatgüzar yardımcısını kınama mesajı vermek üzere çağırdı.

Ürdün Kralı II. Abdullah Pazartesi günü yaptığı açıklamada, devlet medyasına göre, İsrail'in El Aksa Camii'nde ibadet eden Müslümanlara karşı "tek taraflı" hamlelerinin bölgedeki barış umutlarını ciddi şekilde baltaladığını söyledi.

Monarşi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile konuşurken, İsrail'in cami yerleşkesinde kutsal türbelerin "yasal ve tarihi statükosunu" ihlal eden "provokatif eylemler" gerçekleştirdiğine dair açıklamalarda bulundu.