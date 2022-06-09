Rusya, Ukrayna'nın Donbas Bölgesinde Zafere Doğru İlerliyor Mu?

Donbas savaşında Severodonetsk mücadelesi çok önemli bir aşamaya girdi. Ukraynalı birlikler, şimdi ikiye bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olan Ukrayna savunma cebinin doğu ucundaki şehri ele geçirme niyetinde olan Rus piyade ve zırhlarıyla umutsuz bir mücadele içindeler.

Bu çıkıntının güneyindeki Rus kuvvetleri, şehri kontrol altında tutarken, Bakhmut kasabasına giden yolları kesmek amacıyla yavaş yavaş kuzeye doğru ilerliyor.

Kuzeyde, Rus piyade ve zırhı, doğu Ukrayna'daki savaşın kapsadığı geniş mesafeler göz önüne alındığında, malzeme ve araçların hareketi için çok önemli olan hayati demiryolu kavşakları ile stratejik açıdan önemli Sloviansk ve Kramatorsk kasabalarına doğru güneye doğru ilerliyor.

Bu iki Rus saldırısı, giderek daralan bu cebi sıkıştırmak, Severodonetsk ve Lysychansk'ı Ukrayna'nın geri kalanından kesilene kadar sıkmak, Rus kıskacına yakalanan Ukrayna birimlerini etkili bir şekilde kuşatmak ve kuşatmak için tasarlandı.

Yeni taktikler

Şimdi dördüncü ayında, savaşın dinamiği değişti. Rusya, donbas'taki operasyon için en iyi birliklerini korurken, T-62 gibi daha eski tanklarla donatılmış yedekleri kullanarak başka yerlerdeki mevzilerini korumaya devam ederek güçlerini konsolide etti.

Ukrayna hava savunma birimleri kuşatmayı önlemek için Severodonetsk cebinden geri çekilirken, Rusya'nın hava kuvvetleri artık sadece alçaktan uçan uçaklara karşı etkili olan omuzdan fırlatılan silahların tehdidi altında daha güvenli bir şekilde çalışabilir. Bu, Rus hava kuvvetlerinin, topçu ve füze saldırılarıyla harap olmuş iki kuşatma altındaki şehri tekmeleyerek, eşlik eden kara ilerlemesini desteklemesine izin verdi.

Rus kuvvetleri hâlâ beceriksizce hareketler yapıyor. Mayıs ayı başlarında, bir tabur değerinden fazla asker ve zırhlı araç, iki şehirde Ukraynalı savunucuları kesmek için Siversky Donets nehrini geçmeye çalıştı. Muhtemel geçiş bölgesi daha önce Ukrayna kuvvetleri tarafından duba köprüsü nehri geçişi için olası bir nokta olarak incelenmişti. Ukraynalı topçu birlikleri koordinatlara odaklandı ve Rus kuvvetleri köprünün kurulmasını beklerken, Rus zırhlılarının yığın halindeki sütunları insansız hava araçları tarafından fark edildi. Ortaya çıkan baraj onları harap etti, Rus birimlerini yok etti ve bu süreçte derme çatma köprüyü yok etti.

Hala taktiksel yenilgiler alsa da, Rus kuvvetleri ilerliyor . Savaşın başlangıcındaki ilk fiyaskodan sonra iyileştirmeler uygulandı. İkmal hatları kısaltıldı, Rusya'nın yüksek komutası doğudaki savaşı yavaş yavaş öğrenip adapte olduğundan kazanımlar artık daha yavaş ve daha sistemli.

Artık her iki taraf da insansız hava araçlarını etkili bir şekilde kullanıyor , birinin görüntüsü ve sesi, genellikle düz arazide saklanacak nispeten az yeri olan birimler için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir topçu saldırısının başlangıcıdır.

İki ordu arasında düellolar yapıldığından, topçu en çok tercih edilen silahtır. Batı'nın Ukrayna'ya tedarik ettiği yabancı silah sistemleri , obüsler, tanklar ve çoklu roketatarlar kendilerini hissettirirken, kendi sorunlarını da beraberinde getiriyor.