Donetsk 3 Yabancıya İdam Cezası Verdi

Donetsk Haber Ajansı, ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki bir mahkemenin iki İngiltere uyruklu ve bir Faslıyı ölüm cezasına çarptırdığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Rusya'nın Ukrayna limanlarını abluka altına alması nedeniyle milyonlarca insanın açlıktan ölebileceği konusunda uyardı.

Bölge belediye başkanına göre, doğudaki Severodonetsk kentinde şiddetli çatışmalar devam ederken yaklaşık 10.000 sivil kalıyor.

Luhansk valisi, Rus kuvvetlerinin Zelenskyy'nin Donbas'ın kaderinin belirlendiğini söylediği Severodonetsk'in çoğunu kontrol ettiğini söyledi.

İngiltere dışişleri bakanı İngiliz erkeklere verilen idam cezalarını kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, iki İngiliz erkeğe verilen ölüm cezalarını "sahte karar" olarak nitelendirerek kınadı.

Aiden Aslin ve Shaun Pinner'ın Ukrayna'nın doğusunda Rus vekilleri tarafından verilen cezayı tamamen kınıyorum. “Onlar savaş esiri. Bu kesinlikle hiçbir meşruiyeti olmayan düzmece bir yargıdır.”

ABD'li yetkili: Rusya'nın enerji gelirleri şimdi Ukrayna savaşından önce olduğundan daha yüksek olabilir

ABD enerji güvenliği elçisi Amos Hochstein bir duruşmada milletvekillerine verdiği demeçte, küresel fiyat artışlarının ithalat yasaklarının etkisini dengelemesiyle Rusya'nın fosil yakıt satışlarından şimdi Ukrayna'yı işgalinden öncekinden daha fazla gelir elde ediyor olabileceğini söyledi.

İngiltere, Ukrayna'daki İngiliz savaşçılara verilen ölüm cezalarından 'derin endişe'

Başbakan Boris Johnson'ın bir sözcüsü, İngiltere'nin Rusya destekli Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bir mahkemesi tarafından iki İngiliz erkeğe verilen ölüm cezalarından derin endişe duyduğunu ve serbest bırakılmalarını sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

"Açıkçası bundan derinden endişe duyuyoruz. Sözcü gazetecilere verdiği demeçte, sürekli olarak savaş esirlerinin siyasi amaçlarla sömürülmemesi gerektiğini söyledik” dedi.

“Cenevre Sözleşmesine göre, savaş esirleri muharip dokunulmazlığı hakkına sahiptir ve düşmanlıklara katıldıkları için yargılanmamalıdırlar. Bu nedenle, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan ve savaş esiri olarak tutulan herhangi bir İngiliz vatandaşının serbest bırakılmasını sağlamak için Ukrayna makamlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Rusya, 'yabancı paralı askerler' için bir eğitim merkezini imha ettiğini iddia ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı'nın "yabancı paralı askerler" için bir eğitim merkezini imha ettiğini iddia ettiği bildirildi.

Bakanlık sözcüsü Igor Konashenkov, yüksek hassasiyetli füzelerin bir saldırının kuzeybatı Zhytomyr bölgesindeki merkezi tahrip ettiğini söyledi.

Ukrayna makamlarından iddiasıyla ilgili herhangi bir yorum yapılmadı.