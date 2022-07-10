Rusya, Ukrayna'nın Doğusunda 'Gerçek Cehennemi Yükseltmeye' Devam Ediyor

Rus birlikleri, operasyonel bir duraklama yaptıklarına dair raporlara rağmen "gerçek cehennemi yükseltmeye" devam ederken Cumartesi günü Ukrayna'nın doğu sanayi bölgesinin "acımasız" bombardımanını sürdürdüler, bir bölge valisi, Kiev'deki hükümetin güneydeki Rus işgali altındaki bölgelerdeki insanları, "mümkün olan her şekilde tahliye etmeye" çağırdığını söyledi" Ukrayna saldırısı öncesinde.

Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde ölümcül Rus bombardımanı bildirildi.

Luhansk valisi Serhyi Gaidai, Rusya'nın bir gecede eyalette 20'in üzerinde topçu, harç ve roket saldırısı başlattığını ve güçlerinin komşu Donetsk sınırına doğru baskı yaptığını söyledi.

Gaidai Telegram'da "Rusların silahlı oluşumlarını tüm cephe hattı boyunca tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Geçen hafta Rusya, Lysychansk şehri Luhansk'taki Ukrayna direnişinin son büyük kalesini ele geçirdi. Analistler, Moskova birliklerinin silahlanma ve yeniden toplanma zamanlarının olacağını tahmin ediyorlardı.

Ancak, "şimdiye kadar, düşman tarafından ilan edilen operasyonel bir duraklama olmadı. Gaidai, hala topraklarımıza eskisi gibi aynı yoğunlukta saldırıyor ve bombardıman ediyor "dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, işgal kuvvetlerinin Ukrayna karşı saldırısı sırasında onları insan kalkanı olarak kullanamaması için güneydeki Rus topraklarının sakinlerine tahliye çağrısında bulundu.

"Ayrılmanın bir yolunu aramanız gerekiyor, çünkü silahlı kuvvetlerimiz işgalden kurtulmaya geliyor" dedi. "Büyük bir kavga olacak. Kimseyi korkutmak istemiyorum. Herkes zaten tüm bunları anlıyor "diye ekledi.

Vereshchuk, Cuma günü düzenlenen basın toplantısında konuştu ve önemli açıklamalar gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti. Güvenlik hususlarını gerekçe göstererek ayrıntılı bilgi vermeyi reddetti.

Civar bölgelerde füze saldırıları ve topçu bombardımanları devam ederken sivillerin Rus kontrolündeki bölgelerden nasıl güvenli bir şekilde ayrılmaları beklendiği ya da hükümetin çağrısını dinlemelerine bile izin verilip verilmeyeceği belli değildi.

Savaşın ölü sayısı artmaya devam etti. Valisi Pavlo Kyrylenko, Cumartesi sabahı Telgraf kanalında, Donetsk eyaletindeki Siversk ve Semyhirya'nın Cuma günü Rus bombardımanında beş kişinin öldüğünü ve sekiz kişinin daha yaralandığını yazdı.

Rusya'nın saldırısının muhtemel bir sonraki hedefi olarak adlandırılan Sloviansk şehrinde kurtarma ekipleri, 40 yaşındaki bir adamı Cumartesi sabahı bombardımanla yıkılan bir binanın molozundan çıkardıklarını söyledi. Kyrylenko enkazın altında çok sayıda kişinin olduğunu söylemişti.

Bölgesel makamlara göre, Rus füzeleri Cumartesi sabahı güneydeki Kryvyi Rih kentinde iki kişiyi öldürdü ve üç kişiyi de yaraladı.

Doğu Dnipropetrovsk bölgesi valisi Valentyn Reznichenko Telegram'da "Kasıtlı olarak yerleşim alanlarını hedef aldılar" dedi. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, bir Facebook yazısında küme mühimmatının kullanıldığını iddia etti ve sakinleri sokaklardaki yabancı nesnelere yaklaşmamaya çağırdı.

Güneydeki Mykolayiv kentindeki bir başka belediye başkanı da Cumartesi günü orada patlamaların duyulduğunu söyledi. Bir telgraf yazısında Belediye Başkanı Oleksandr Senkevych devam eden bir Rus füze saldırısını suçladı. Herhangi bir kayıptan bahsetmedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin artık uzun süreli depolamadan çıkarılan MT-LB zırhlı araçlar da dahil olmak üzere "eski veya uygunsuz ekipmanlarla" silahlandırıldığını bildirdi. MT-LB, 1950'lerde Sovyet ordusunda hizmete girdi ve modern zırhlı araçlarla aynı korumayı sağlamıyor.

İngiliz bakanlığı Twitter'da yaptığı açıklamada, "MT-LBS daha önce her iki tarafta da destek rollerinde hizmet verirken, Rusya uzun zamandır onları çoğu cephe piyade taşımacılığı rolü için uygun görmedi" dedi. Ruslar ayrıca Soğuk Savaş dönemi tanklarını depodan çıkardılar.