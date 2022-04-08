Rusya, Ukrayna'da 'Önemli Asker Kayıplarını' Kabul Etti

Kremlin, nadir görülen bir itirafta, Rusya'nın Ukrayna'da ülke için "büyük bir trajedi" anlamına gelen "önemli kayıplar" yaşadığını söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Perşembe günü Sky News'e verdiği demeçte, "Evet, önemli asker kayıplarımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi" dedi.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı askeri saldırısını başlattı ve dünyanın en hızlı mülteci krizine neden oldu - 4,3 milyondan fazla kişi komşu ülkelere kaçtı.

Birleşmiş Milletler'e göre, gerçek sayının çok daha yüksek olmasından korkan şu ana kadar en az 1.500 sivil öldürüldü.

Rus tarafındaki kayıpları, ülkenin savunma bakanının 25 Mart'ta - en son güncellemesinde - savaşta 1.351 askerinin öldüğünü, 3.825'inin yaralandığını söylemesiyle değerlendirmek daha zor oldu.

Ukrayna, 19.000 Rus askerinin öldürüldüğünü söyledi.

Ancak uzmanlar, Kiev'in birliklerinin moralini yükseltmek için onları şişirmesi muhtemel olduğu için her iki tarafın rakamlarına güvenilemeyeceğini söylerken, Rusya muhtemelen onları küçümsemektedir.

Rus birliklerinin Kiev'in kuzey bölgesi de dahil olmak üzere Ukrayna'daki bazı bölgelerden çekilmesi hakkında yorum yapan Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler sırasında "gerginliği kaldırmanın" bir "iyi niyet eylemi" olduğunu söyledi.

Batılı ülkeler, Rusya'nın belirtilen amacına şüpheyle yaklaşıyor, bunun yerine Moskova'nın, başkente doğru ilerlemesini durdurmayı başaran Ukrayna güçlerinin gösterdiği beklenmedik direniş nedeniyle geri adım attığına inanıyor.

Rusya'nın Bucha'da suçlandığı iddia edilen vahşete ilişkin tutumu doğrultusunda, Peskov cesetleri gösteren görüntülerin sahnelenmesinde ısrar etti.

31 Mart'ta gazetecilerin küçük kasabaya girmesine izin verildiğinden beri, küresel öfkeyi ve daha fazla yaptırımı tetikleyen bir katliamın gerçekleştiğini gösteren kanıtlar arttı.