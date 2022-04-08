Adalet Adayı Ketanji Brown Jackson: 'Uzun Bir Yol Kat Ettik':

Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'ne onaylanan ilk Siyah kadın olan Ketanji Brown Jackson, atanmasının "tüm Amerikalıların büyük gurur duyabileceği bir an" olduğunu söyledi - ancak ülkenin kölelik ve ayrımcılık tarihi göz önüne alındığında özel bir öneme sahip olan bir an.

Jackson, Cuma günü Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte Beyaz Saray'da düzenlenen bir törende, ABD'li şair Maya Angelou'nun ünlü şiiri Still I Rise'dan alıntı yaparak "Ben kölenin rüyası ve umuduyum" dedi.

"Bunun, tüm Amerikalıların büyük gurur duyabileceği bir an olduğuna inanıyorum. Birliğimizi mükemmelleştirmek için uzun bir yol kat ettik. Ailemde, ayrımcılıktan ABD Yüksek Mahkemesi'ne gitmek sadece bir nesil sürdü "dedi.

"Ve mahkemeye katılma şansına sahip olmak, hukukun üstünlüğünü en üst düzeyde teşvik etmek ve ortak demokrasi ve hukuk altında eşit adalet projemizi geleceğe taşımak için üzerime düşeni yapmak benim için bir onur - bir ömür boyu onur - benim için."

Tören, ABD Senatosu'nun Jackson'ın adaylığı lehine 53-47 oy kullanmasından bir gün sonra geldi ve onu sadece Yüksek Mahkeme yargıcı olarak görev yapan ilk Siyah kadın değil, aynı zamanda yüksek mahkemeye katılan üçüncü Siyah Amerikalı yaptı.

Jackson'ın onay süreci, ABD'deki derin partizan bölünmeleri vurguladı; Cumhuriyetçiler, uzun süredir hukukçu ve ABD temyiz mahkemesi yargıcını solcu bir "radikal" olarak resmetmeye çalışırken, Demokratlar onun arkasında sağlam bir şekilde durdular.

Perşembe günü Cumhuriyetçilerin çoğu üst mahkemeye katılmasına karşı oy kullanırken, üç GOP senatörü - Maine'den Susan Collins, Alaska'dan Lisa Murkowski ve Utah'tan Mitt Romney - Jackson'ı destekledi ve adaylığını eşit olarak bölünmüş mecliste etkili bir şekilde mühürledi.

Geçen yıl ABD Temyiz Mahkemesi'ne atanan Jackson, Yüksek Mahkeme adaylığı için ABD'deki medeni haklar grupları, kolluk kuvvetleri ve eyalet başsavcıları da dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşlardan destek almıştı.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, onayının ülke için "neşeli bir gün" olduğunu söylerken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris de bunun "tarihi" bir an olduğunu söyledi.

Liberya'nın eski cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf da Jackson'ı tebrik ederek, "Dünya dün Ketanji Brown Jackson'ın ABD Yüksek Mahkemesi'nde görev yapan ilk Siyah kadın olduğunun doğrulanmasıyla tarihe tanıklık etti" dedi.

Sirleaf, Twitter'da "Onun onayı, bir nesil genç kadına ayak izlerini takip etmeleri için ilham veriyor" dedi.