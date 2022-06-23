Rusya-Ukrayna Son Güncellemeleri: Luhansk'ta 'Büyük' ​​Bombalama

Ukrayna'nın savaş alanı doğu Luhansk bölgesi 'büyük' ​​Rus bombardımanı altındaydı ve Ukrayna birliklerinin “gerektiği kadar” mevzilerini koruyacağı konusunda ısrar etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın Rusya'nın işgalinden sonra yeniden inşası için büyük mali yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin doğu Luhansk bölgesindeki Lysychansk ve Severodonetsk yakınlarındaki birkaç yerleşim yerini ele geçirdiğini söyledi.

Bölge valisi Vitaliy Kim'e göre güneydeki Mykolaiv şehri yedi Rus füzesi tarafından vuruldu.

Vali Oleh Synyehubov'a göre Rus güçleri Salı ve Çarşamba günleri Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'u vurarak en az 15 sivili öldürdü.

Ukrayna'daki Rus momentumu kaynak eksikliği nedeniyle yavaşlayabilir: İngiltere Başbakanı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir grup Avrupa gazetesine verdiği demeçte, İngiltere savunma istihbarat servisinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaştaki ivmesinin önümüzdeki birkaç ay içinde ordusunun kaynaklarını tüketmesi nedeniyle yavaşlayacağına inandığını söyledi.

Almanya'dan Sueddeutsche Zeitung tarafından yayınlanan yorumlarda Johnson, Başkan Putin'in güçlerinin doğu Donbas bölgesinde ilerlediğini, yıkıma yol açtığını, ancak asker ve silahların ağır bir maliyeti olduğunu söyledi.

İngiltere, Rusya'ya seyahat eden yaptırımlı mallar üzerindeki Litvanya yasağını destekliyor

Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin Litvanya'nın Avrupa Birliği tarafından onaylanan Rus mallarının topraklarından geçişini yasaklama kararını “tam olarak desteklediğini” söyledi.

Truss, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rus saldırganlığı karşısında güçlü kalmalı ve bu haksız tehditlere meydan okumalıyız" dedi.

Önemli Ukrayna şehri 'büyük' ​​Rus bombardımanı altında

Kiev, Ukrayna'nın doğu Luhansk bölgesi Severodonetsk'in muharebe sahasına yönelik “büyük” Rus bombardımanının oradaki askerler için “cehennem” olduğunu söylerken, savunucuların “gerektiği kadar” dayanacakları konusunda ısrar etti.

Her iki şehri de içeren Luhansk bölgesinin Valisi Serhiy Haidai, Lysychansk'ta "Rus ordusu... sadece her şeyi yok ediyor" Telegram'a yazdı.

Donetsk nehri boyunca Severodonetsk'te dört ay süren bombardımandan sonra, "Dışarısı cehennem gibi," diye yazdı daha sonra. Çocuklarımız pozisyonlarını koruyorlar ve gerektiği sürece de tutmaya devam edecekler” dedi.

Donetsk'teki TV merkezi bombardımanda hasar gördü: TASS

Rus devlet haber ajansı TASS, yerel Donetsk haber ajansının aktardığına göre, Ukrayna'nın ayrılıkçıların elindeki Donetsk kentindeki Petrovskiy televizyon merkezi bombardıman nedeniyle ağır hasar gördü ve yayın kesildi.

Donetsk haber ajansına göre, yayın kulesi hala ayakta, ancak ekipmanının bir kısmı hasar gördü, bazı ekipman taşındı.