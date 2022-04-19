Rusya, Ukrayna Savaşının Yeni Bir 'Aşamaya' Girdiğini Söyledi

Rusya, Donbas bölgesinde çatışmaların şiddetlenmesi ve yetkililerin sivilleri kaçmaya çağırması nedeniyle Ukrayna'nın işgalinde yeni bir aşamaya başladığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Salı günü India Today TV kanalı tarafından yayınlanan bir röportajda, "Bu operasyonun başka bir aşaması başlıyor ve eminim ki tüm bu özel operasyonda çok önemli bir an olacak" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, "yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzelerin" Donbas'ın bazı bölgelerinde 13 Ukrayna pozisyonunu vurduğunu, diğer hava saldırılarının ise doğu cephe hattına yakın kasabalar da dahil olmak üzere "60 askeri varlığı vurduğunu" söyledi.

Ukrayna silahlı kuvvetleri ayrıca, Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'nin Rusya'nın Ukrayna'nın endüstriyel kalbindeki yaygın olarak beklenen saldırıyı başlattığını söylemesinden sadece birkaç saat sonra, doğu genelinde çatışmaların arttığını doğruladı.

Ukrayna silahlı kuvvetleri genelkurmayı, Salı günü erken saatlerde yayınlanan bir raporda, "Rus işgalciler, tüm temas hattı boyunca saldırı operasyonlarını yoğunlaştırdı" dedi.

İlerlemeden önce, Ukraynalı yetkililer Donbas'taki insanları kaçmak için batıya kaçmaya çağırmıştı, hatta yetkililer devam eden çatışmalar nedeniyle ön cephe şehirlerinden üçüncü bir gün boyunca tahliyeleri iptal ettiler.

"Buraya kaç Rus askeri getirilirse getirilsin, savaşacağız. Kendimizi savunacağız, "dedi Zelenskiy, Pazartesi günü geç saatlerde Telegram'da.

Donbas'ın ve kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'un kontrolü, Moskova'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na bir güney koridoru oluşturmasına izin verecek ve Ukrayna'yı kıyı şeridinin çoğundan ve önemli bir gelir kaynağından mahrum bırakacak.

Güneyde, Rusya, kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'u ele geçirme çabalarını sürdürdü; Moskova, kentin savunucularına teslim olmaları için yeni bir çağrı yaptı ve silahlarını bırakmayı kabul eden Ukrayna birlikleri için bir insani koridorun açıldığını duyurdu.

CNN'de yayınlanan bir röportaj sırasında, Donetsk bölgesinin askeri yönetimini denetleyen Pavlo Kyrylenko, Mariupol'un tartışmalı olmaya devam ettiğini söyledi.

Kyrylenko, "Ukrayna bayrağı şehrin üzerinde dalgalanıyor" dedi. "Rusların onları kontrol ettiğini söyleyemem. Sadece bu sokaklar ağır çatışmalar sürüyor."

Silah vaatleri

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer Batılı liderlerin, yoğunlaşan saldırıya hızlı bir yanıt olarak, Kiev hükümetine yönelik artan askeri, ekonomik ve insani desteği ve Moskova'yı sorumlu tutmanın yollarını tartıştıklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'in Ukrayna'ya tanksavar ve hava savunma silahlarının yanı sıra uzun menzilli topçu silahları tedarik etmeyi planladığını ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da çatışma yeni bir aşamaya geçerken daha fazla topçu silahı sözü verdiğini söyledi.

Scholz, müttefiklerin Rusya'nın savaşı kazanmaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öngördüğü gibi dayatılan bir barışın kabul edilemez olduğunu söyledi.

İtalyan hükümeti, "daha fazla yaptırım uygulamak ve Moskova'nın uluslararası izolasyonunu artırmak da dahil olmak üzere Kremlin üzerindeki baskıyı artırma ihtiyacı konusunda geniş bir fikir birliği" olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillerin çatışma bölgelerini terk etmelerine ve insani yardımın ulaştırılmasına izin vermek için Ortodoks Paskalya hafta sonundaki çatışmalarda dört günlük bir insani duraklama çağrısında bulundu.