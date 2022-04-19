Rus Kuvvetleri Ukrayna'nın Doğusundaki Kreminna'yı Ele Geçirdi

Bölge valisi, Rus kuvvetlerinin doğu Ukrayna'daki Kreminna şehrini ele geçirdiğini ve Ukrayna birliklerinin şehirden çekildiğini söyledi.

Rusya ile savaştan önce 18.000'den fazla nüfusa sahip olan Kreminna, Doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yeni bir saldırı başlattıklarından beri Rus kuvvetleri tarafından alındığı doğrulanan ilk şehir gibi görünüyor.

"Kreminna 'Orkların' [Rusların] kontrolü altında. Şehre girdiler, "dedi Luhansk bölgesi valisi Serhiy Gaidai, Salı günü bir brifingde.

"Savunmacılarımız geri çekilmek zorunda kaldı. Kendilerini yeni pozisyonlara yerleştirdiler ve Rus ordusuyla savaşmaya devam ediyorlar."

Rus kuvvetlerinin Kreminna üzerinde ne zaman kontrol sağladığını söylemedi, ancak "her taraftan" saldırdıklarını söyledi.

"Sivil halk arasında ölü sayısını hesaplamak mümkün değil. Resmi istatistiklerimiz var - yaklaşık 200 ölü - ama gerçekte çok daha fazlası var, "dedi, tahmini ölü sayısının hangi dönemi kapsadığını netleştirmeden.

24 Şubat'ta Ukrayna'da "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı şeyi başlatan Rusya, sivilleri hedef aldığını reddediyor. O, Salı günü, Ukrayna'nın doğusundaki sanayinin kalbinin kontrolü için verdiği savaşı, her iki tarafın da savaşın yeni bir aşaması olarak tanımladığı şeyde, yüzlerce mil uzunluğundaki bumerang şeklindeki bir cephe boyunca şehirlere ve kasabalara saldırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, havadan fırlatılan füzelerin 13 Ukrayna askerini ve silah yerini imha ettiğini, hava kuvvetlerinin ise füze savaş başlığı depolama depoları da dahil olmak üzere 60 diğer Ukrayna askeri tesisini vurduğunu söyledi.

Saldırılar Pazartesi günü, kuzeydoğu Ukrayna'dan ülkenin güneydoğusuna kadar 480 km'den (300 mil) daha fazla uzanan bir cephe boyunca başladı.

Rusya, kuzeydoğudaki Kharkiv kentinin yanı sıra Donbas'ın batısındaki Zaporizhzhia ve Dnipro çevresindeki alanlar da dahil olmak üzere birçok bölgeyi füzelerle vurduğunu söyledi.

Rusya'nın başkenti ele geçirme çabasının başarısız olmasının ardından, Kremlin geçen ay asıl hedefinin çoğunlukla Rusça konuşulan doğu Donbas bölgesini ele geçirmek olduğunu açıkladı.

Eğer başarılı olursa, bu saldırı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın hayati bir parçasını ve Batı yaptırımlarının neden olduğu artan kayıpların ve ekonomik zorlukların ortasında Rus halkına sunabileceği yedi haftalık savaşta çok ihtiyaç duyulan bir zafer kazandıracaktır.

Aynı zamanda Ukrayna'yı etkili bir şekilde ikiye bölecek ve onu kömür madenleri, metal fabrikaları ve makine yapım fabrikaları da dahil olmak üzere doğuda yoğunlaşan ana endüstriyel varlıklardan mahrum bırakacaktır.

Kreminna'nın ele geçirilmesi, Rus kuvvetlerini çok daha büyük Kramatorsk şehrine bir adım daha yaklaştırıyor.