Rusya-Ukrayna Savaşında Neden Bazı Ülkeler Tarafsız?

Avrupa Birliği yetkilileri Perşembe günü Brüksel'de toplanıyor ve yakında Rusya ile yaşanan ihtilafın ortasında bir dayanışma jesti olarak Ukrayna'ya AB adaylık statüsü vermeleri bekleniyor.

Aynı zamanda blok, AB başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sanna Marin ve Güney Asya'ya, yani Hindistan'a seyahat eden diğer Avrupalı ​​liderlerle birlikte Kiev'e desteği artırmak için küresel bir lobi kampanyası yürütüyor.

Bu uluslardan bazılarının Rusya'ya olan bağımlılıklarını hafifletmelerini desteklemek amacıyla yeni ticaret anlaşmaları imzalandı ve daha fazla insani ve mali destek sözü verildi.

Ancak bu ayın başlarında Bratislava'daki GLOBSEC forumunda konuşan Hindistan dışişleri bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Avrupa'nın kendi sorunlarının dünyanın sorunları olduğu zihniyetinden büyümesi gerektiğini söyledi.

“Dünya geçmişte olduğu kadar Avrupa merkezli olamaz” dedi.

“Örneğin Asya'da olan birçok şey hakkında tek başına sessiz kalan Avrupa'yı toplu olarak ele alacak olsaydım, Asya'daki herhangi birinin neden herhangi bir konuda Avrupa'ya güvendiğini sorabilirsiniz” diye ekledi.

Yeni Delhi'deki Observer Research Foundation (ORF) üyesi Vivek Mishra'ya göre, "Avrupa-merkezciliğe akademide birçok kez ama belki de ilk kez Avrupa'nın sahasında önde gelen bir Hintli politika yapıcı tarafından meydan okundu."

Al Jazeera'ya Jaishankar'ın yorumlarının “AB'nin transatlantikten Hint-Pasifik'e geçişiyle tutarlı olduğunu ve Asya sorunlarının dünyanın her yerinde olduğu kadar önemli olduğu fikrinin altını çizdiğini” söyledi.

“Avrupa veya Batı'ya Asya veya Asya meseleleri üzerinde karşılaştırmalı bir avantaj olamaz. Orada, çağrılması gereken bir sömürge havası var.”

Hindistan'ın hem Rusya'yı hem de Batı'yı yatıştırmaya yönelik dengeleyici eylemi AB'yi hazırlıksız yakaladı ancak Nisan ayında Yeni Delhi'de von der Leyen bir basın toplantısında Ukrayna'daki savaşın tehlikelerini yineledi .

“[Rusya Devlet Başkanı Vladimir] Putin'in savaşının sonucu sadece Avrupa'nın geleceğini belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda Hint-Pasifik bölgesini ve dünyanın geri kalanını da derinden etkileyecek. Hint-Pasifik için sınırlara saygı gösterilmesi Avrupa için olduğu kadar önemlidir. Ve bu etki alanları reddedilir. Barışçıl ve müreffeh bir Hint-Pasifik için olumlu bir vizyon istiyoruz” dedi.

O zamanlar AB, ülke ile ekonomik ve stratejik bağları güçlendirmek amacıyla Hindistan ile ortak bir ticaret ve teknoloji konseyi kurmuştu.

Ancak Hindistan, Rusya'ya karşı tarafsız duruşunu sürdürmeye devam etti .

Afrika Birliği, AB'nin Rusya'yı tecrit etmeye yönelik lobicilik çabalarına da katılmadı.

Küresel gıda krizinden endişe duyan Senegal başkanı ve Afrika Birliği (AU) başkanı Macky Sall, AB liderleriyle yaptığı son görüşmede, bloğun Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Afrika'ya tahıl ve gübre ithalatını tehdit ettiğini söyledi.

Haftalık Fransız gazetesi Le Journal du Dimanche'ye verdiği röportajda Sall, AU'nun (tahıl ve gübre ithalatı için) ödeme yapmak istediğini, ancak bunun artık "imkansız hale geldiğini" söyledi.

"Bu yüzden Avrupalılardan gaz ve petrolle aynı mekanizmayı istiyoruz" dedi.