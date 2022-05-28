Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 94. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 94. gününe girerken, temel gelişmelere bir göz atıyoruz.
Güncel 28.05.2022 - 14:19 28.05.2022 - 14:23 Aslı Kılıç
İşte 28 Mayıs Cumartesi günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Mücadele
- Luhansk valisi Serhiy Haidai, Rus birliklerinin hala Ukrayna tarafından tutulan en büyük Donbas şehri olanSeverodonetsk'e girdiğini, ancak şehrin kuşatıldığını reddettiğini söyledi. "Kendimizi savunmak için yeterli güce ve kaynağa sahip olacağız. Ancak, kuşatılmamak için geri çekilmek zorunda kalmamız mümkün, "dedi Telegram'da.
- Haidai, Severodonetsk'teki binaların yüzde 90'ının hasar gördüğünü ve son bombardımanda 14 yüksek binanın tahrip olduğunu söyledi.
- Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ndeki analistler, Rus kuvvetlerinin "savaş boyunca yerleşik kentsel arazideki operasyonlarda kötü performans gösterdikleri" için Severodonetsk şehrinde yer almak için mücadele edeceklerini söyledi.
- Rusya'nın ayrılıkçı vekilleri, Severodonetsk'in batısındaki bir demiryolu merkezi olan Lyman'ı kontrol ettiklerini söyledi. Ukrayna, Rusya'nın Lyman'ın çoğunu ele geçirdiğini, ancak güçlerinin güneybatıdaki Sloviansk'a ilerlemeyi engellediğini söyledi.
- Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna'nın Lyman veya Severodonetsk'ten asla vazgeçmeyeceğini söyledi ve "Donbas Ukraynalı olacak" dedi.
- Ukrayna ordusu, Cuma günü Donetsk ve Luhansk'ta sekiz saldırıyı püskürttüğünü, tankları ve zırhlı araçları imha ettiğini söyledi.
- Rus kontrolündeki Kırım'ın kuzeyindeki Kherson bölgesinde Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin pozisyonlarını güçlendirdiğini ve sivilleri sürekli bombardımanla tuzağa düşürdüğünü söyledi.
- ABD Ordusu, Ukrayna'ya gönderilen stokları yenilemek için uçaksavar Stinger füzeleri için Raytheon'a 687 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı.
- Birleşmiş Milletler, Rusya'nın tam kapsamlı işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da yaklaşık 200'ü çocuk olmak üzere toplam 4.031 sivilin öldürüldüğünü söyledi - ancak gerçek sayının çok daha yüksek olması muhtemel.
Diplomasi
- Zelenskiy, Rusya'nın küresel bir gıda arzı krizini silahlandırdığını ve dünyanın büyük çaplı kıtlığı önlemesi gerektiğini söyledi. Moskova'nın ciddi barış görüşmelerine hazır görünmediğini söyledi. Kremlin, barış görüşmelerinin durmasından Kiev'i sorumlu tuttu.
- ABD Başkanı Joe Biden, Rus güçlerinin "bir kültürü ortadan kaldırmaktan başka bir amacı olmayan okullara, kreşlere, hastanelere, müzelere saldırdığını" söyledi ve savaşın "kurala dayalı uluslararası düzenin temel ilkelerine doğrudan bir saldırı" olduğunu ekledi.
Ekonomi
- Avrupa Birliği, bu hafta sonu Rusya'nın deniz yoluyla petrol sevkiyatını yasaklamak için bir anlaşma istiyor, ancak tam ambargo planlarına karşı çıkan Macaristan'ı kazanmak için boru hattını değil. Zelenskiy, AB'yi tereddüt etmekle suçladı.
- Ülkenin maliye bakanı, Rusya'nın bu yıl ek petrol ve gaz gelirlerinde 1 trilyon ruble (14,4 milyar dolar) almayı beklediğini söyledi ve düşüşün bir kısmının Ukrayna'daki Rus saldırısına harcanacağını da sözlerine ekledi.
- Maliye Bakanı, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu finanse etmek için büyük mali kaynaklara ihtiyaç duyacağını söyledi. Ekonomi bakanı, Rusya'nın ekonomik sıkıntılarını düşük hane halkı harcamalarından sorumlu tuttu.
- Rusya, iki eurobond için döviz cinsinden kupon ödediğini söyledi, bu da yine temerrüdü önlediği anlamına gelebilecek bir hareket.
- S&P, Rusya'nın ülkeye yönelik saldırısının daha büyük bir etkisini gerekçe göstererek Ukrayna'nın kredi notunu 'B-/B'den 'CCC+/C'ye düşürdü.