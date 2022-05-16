Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 82. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 82. gününe girerken, temel gelişmelere bir göz atıyoruz.
Güncel 16.05.2022 - 22:55 16.05.2022 - 23:00 Aslı Kılıç
İşte 16 Mayıs Pazartesi günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Mücadele
- Ukrayna ordusu, Rus kuvvetlerinin Donetsk bölgesindeki Dovhenke, Ruski Tyshki, Ternova ve Petrivka da dahil olmak üzere birçok kasabadaki sivil ve askeri bölgeleri hedef aldığını söyledi.
- Ukrayna ordusuna göre, Rus ordusu Mariupol'a, özellikle de Ukraynalı savaşçıların sıkıştığı Azovstal fabrikasına topçu ve hava saldırılarına devam ediyor.
- Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Rusya'nın muhtemelen savaşa hazır yedeklerinin tükendiğini ve özel askeri şirketlerden ve vekil milislerden askerlerin yanı sıra Luhansk ve Donetsk'ten askerler de dahil olmak üzere eğitimsiz erkeklerin birimlerini gizlice harekete geçirdiğini söyledi.
- Mariupol'dan gelen mülteciler, Rus ordusunun ayrılmalarına izin vermesi için günlerce bekledikten sonra büyük bir araba ve minibüs konvoyundaki Ukrayna kontrolündeki Zaporizhzhia'ya ulaştı.
- Valisi, Ukrayna ordusunun ağır Rus saldırılarına rağmen Luhansk'ın doğu bölgesinin yaklaşık yüzde 10'unu hala kontrol ettiğini söyledi.
- Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Donbas savaşında Ukrayna güçlerini kuşatmaya çalıştığını söyledi.
- Lviv'in bölge valisine göre, dört füze batı Ukrayna'nın Yavoriv bölgesindeki askeri altyapıyı vurdu.
- Moskova'nın savunma bakanlığı, Rus kuvvetlerinin Ukrayna askeri komuta noktalarını, mühimmat depolarını ve diğer askeri teçhizatı vurduğunu ve en az 100 Ukraynalı "milliyetçiyi" öldürdüğünü söyledi.
Diplomasi
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Donetsk'teki saldırıları kınadı ve Rus birliklerinin Ukrayna'da "çıkmazda" olduğunu söyledi.
- Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Avrupa Birliği ve ABD tarafından Belarus'a uygulanan yaptırımların, Batı'ya yıllık ihracatının 16 milyar ila 18 milyar dolar değerinde olduğunu söyledi.
- G7 dışişleri bakanları, Ukrayna'ya silah tedarik etmeye ve Rusya'yı izole etmeye devam etmenin yanı sıra savaşın neden olduğu küresel gıda kıtlığını hafifletmek için çalışma sözü verdiler.
- Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Almanya'nın Berlin kentinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi ve "Ukrayna'ya daha fazla silah ve diğer yardımlar yolda" dedi.
- Ukrayna'nın Eurovision şarkı yarışmasında kazanmasından sonra, Ukraynalılar Avrupa'da bir halk desteği dalgası görerek bir destek aldılar.
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NATO
- Finlandiya ve İsveç, geleneksel ve uzun süredir devam eden askeri bağlantısızlık politikalarını tersine çevirerek NATO'ya katılma tekliflerini açıkladılar.
- Rusya, İskandinav ülkelerinin NATO girişimini "büyük bir hata" olarak nitelendirdi.
- Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için taleplerde bulunarak, iki ülkenin topraklarındaki Kürt silahlı gruplara verdiği desteği sona erdirmesini ve bazı silahların Türkiye'ye satış yasağını kaldırmasını istediğini söyledi.
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Moskova'nın planladığı gibi gitmediğini ve "Ukrayna'nın bu savaşı kazanabileceğini" söyledi.
- Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının Baltık bölgesinin güvenliğini artıracağını söyledi.
- Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Rusya'nın "Avrupa güvenliğini tehdit eden tek ülke" olduğunu ve "açıkça bir saldırı savaşı yürüttüğünü" söyledi.