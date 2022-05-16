Ukrayna Dışişleri Bakanı: 'Yüzde 100 Kazanacağız ve Rusya Yenilecek'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Yedi Grup (G7) ülkesine, Moskova'ya daha fazla yaptırım da dahil olmak üzere Rus işgaline karşı mücadelede Kiev'e daha fazla askeri yardım sağlamaları ve destek vermeleri çağrısında bulundu.

Almanya'nın Weissanhaus kentinde düzenlenen dünyanın en zengin ülkeleri grubunun dışişleri bakanları toplantısına konuk olarak davet edilen Kuleba, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasını ödemek için Rus petrol ithalatının yasaklanması ve yurtdışındaki Rus varlıklarına el konulması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği ise Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasını daha da güçlendirmesi için 500 milyon avroluk (520 milyon dolar) bir paket daha açıkladı.

El Cezire'nin Diplomatik Editörü James Bays, hafta sonu Kuleba ile NATO'nun genişlemesi, yaptırımlar ve savaşın nasıl sona ereceği gibi konuları ele alan geniş kapsamlı bir röportajda bir araya geldi.

El Cezire: AB, beş milyon avro daha vereceğini açıkladı ve ağır silahlar da dahil olmak üzere Ukrayna'ya silah satın almak için verdiği toplam tutarı bir milyarın üzerine çıkardı. Bir bütün olarak G7 açısından, bu yeterli mi? İhtiyacınız olan şey bu mu?

Dmytro Kuleba: Avrupa barış fonuna ilave edilen 500 milyon avro, toplam tutarı iki milyara (2,08 milyar dolar) getiriyor. Yani şimdi Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın askeri savunma ihtiyaçlarına ayırdığı iki milyar avro. Ve elbette, bu çok takdir edilmektedir. Askeri tedarikle ilgili hala bazı önemli sorunlarımız var. Ancak prensip olarak, şimdi aylar önce bulunduğumuz yere kıyasla çok daha iyi bir konumdayız.

El Cezire: Yaptırımlar açısından... Tartışılan yeni bir AB yaptırım paketi var ve bu daha da ileri gidecek, Rusya'dan petrol ithalatını durduracak. Şu anda bunu engelleyen bir ülke var, Macaristan. Sizce Başbakan [Viktor] Orban bunu neden engelliyor?

Kuleba: Macaristan'ın resmi çizgisi, Avrupa Komisyonu [AK] tarafından önerildiği gibi bu petrol ambargosunun bir dizi Macar endişesini karşılamadığını söylüyor. Ve bu nedenle, AK bu endişeleri gidermek için Macaristan ile bir görüşme yaptı ... Macaristan'ın ulusal kaygıları nedeniyle petrol ambargosunu engelleyip engellemediğini göreceğiz... ya da bunu daha yüksek siyasi düşüncenin başka nedenleri için yapıyorlar.