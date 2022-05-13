Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 79. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 79. gününe girerken, temel gelişmelere bir göz atıyoruz.
Güncel 13.05.2022 - 19:57 13.05.2022 - 20:01 Aslı Kılıç
İşte 13 Mayıs Cuma günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Mücadele
- Mariupol'un Azovstal çelik fabrikasında saklanan Ukraynalı savaşçıların aileleri ve destekçileri, kurtarılmaları için daha fazla yardım talep ediyorlar.
- Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Rus kuvvetlerinin Luhansk bölgesindeki tüm Rubizhne ve Voevodivka'nın kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.
- Bölge valisi, Luhansk'taki bombardımanların iki kişiyi öldürdüğünü ve 50'den fazla evi tahrip ettiğini söyledi.
- Rus ordusu, Ukrayna ordusunun doğudaki Donetsk, Lyman, Bakhmut ve Kurakhiv yakınlarındaki köyleri hedef aldığını iddia etti.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden biri olan Batı'dan Ukrayna'ya artan askeri desteğin, Rusya ile NATO arasında bir savaşa yol açma riski taşıdığını açıkladı.
- Bölge valisi, Ukrayna'nın merkezi Poltava bölgesine roket saldırılarının yoğunlaştığını, "belki de savaş süresince en yoğun olanı" olduğunu söyledi.
- Ukrayna, güçlerin Karadeniz'deki bir Rus donanma gemisine olası bir saldırıyı gösteren uydu görüntüleriyle zarar verdiğini söyledi.
- Birleşmiş Milletler mülteci ajansı verileri, Rusya'nın işgalinin 24 Şubat'ta başlamasından bu yana altı milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan kaçtığını gösterdi.
İnsan hakları
- BM İnsan Hakları Konseyi, Rus güçlerinin Ukrayna'daki olası savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı onayladı.
- 62 yaşındaki bir adamı vurmakla suçlanan bir Rus askeri, Ukrayna'da savaş suçlarından yargılanmaya hazırlanıyor.
Diplomasi ve yardım
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, karşılıklı anlaşma bulmak için Putin ile görüşmelere hazır olduğunu, ancak Ukrayna'nın Kırım'ı asla Rusya'nın bir parçası olarak tanımayacağını söyledi.
- Bir G7 toplantısında İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss, Ukrayna'ya daha fazla silah sağlayarak Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmenin şart olduğunu söyledi.
- Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyetçi Senatörü Rand Paul, ABD Temsilciler Meclisi'nin Çarşamba günü onaylamasının ardından Ukrayna'ya destek sağlamak için 40 milyar dolarlık bir yardım tasarısının geçişini tek başına erteledi.
- Zelenskiy'nin ofisinin başkanı, Ukrayna'nın "mümkün olan en kısa sürede birleşik bir Avrupa'nın parçası haline gelmesi" gerektiğini söyledi. Bu karşılıklı bir güvenlik meselesidir" dedi.
- Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'yı uluslararası düzene yönelik "en doğrudan tehdit" olarak nitelendirdi ve "barbarca savaş" yürüttüğünü söyledi.
- Bir Rus diplomat, Finlandiyalı yetkililerin ülkenin "gecikmeden" NATO askeri ittifakına katılması gerektiğini açıklamasının ardından Finlandiya ve İsveç'i "hedef" olabilecekleri konusunda uyardı.