Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 79. Gün

Rusya-Ukrayna savaşı 79. gününe girerken, temel gelişmelere bir göz atıyoruz.

Güncel 13.05.2022 - 19:57 13.05.2022 - 20:01 Aslı Kılıç
Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 79. Gün
Lübnan'ın Bağımsız Umutluları Medya Engellerini Nasıl Aşmaya Çalışıyor?

Lübnan'ın Bağımsız Umutluları Medya Engellerini Nasıl Aşmaya Çalışıyor?

İşte 13 Mayıs Cuma günü şimdiye kadarki önemli olaylar.

Mücadele

  • Mariupol'un Azovstal çelik fabrikasında saklanan Ukraynalı savaşçıların aileleri ve destekçileri, kurtarılmaları için daha fazla yardım talep ediyorlar.
  • Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Rus kuvvetlerinin Luhansk bölgesindeki tüm Rubizhne ve Voevodivka'nın kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.
  • Bölge valisi, Luhansk'taki bombardımanların iki kişiyi öldürdüğünü ve 50'den fazla evi tahrip ettiğini söyledi.
  • Rus ordusu, Ukrayna ordusunun doğudaki Donetsk, Lyman, Bakhmut ve Kurakhiv yakınlarındaki köyleri hedef aldığını iddia etti.
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden biri olan Batı'dan Ukrayna'ya artan askeri desteğin, Rusya ile NATO arasında bir savaşa yol açma riski taşıdığını açıkladı.
  • Bölge valisi, Ukrayna'nın merkezi Poltava bölgesine roket saldırılarının yoğunlaştığını, "belki de savaş süresince en yoğun olanı" olduğunu söyledi.
  • Ukrayna, güçlerin Karadeniz'deki bir Rus donanma gemisine olası bir saldırıyı gösteren uydu görüntüleriyle zarar verdiğini söyledi.
  • Birleşmiş Milletler mülteci ajansı verileri, Rusya'nın işgalinin 24 Şubat'ta başlamasından bu yana altı milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan kaçtığını gösterdi.

İnsan hakları

Diplomasi ve yardım

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, karşılıklı anlaşma bulmak için Putin ile görüşmelere hazır olduğunu, ancak Ukrayna'nın Kırım'ı asla Rusya'nın bir parçası olarak tanımayacağını söyledi.
  • Bir G7 toplantısında İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss, Ukrayna'ya daha fazla silah sağlayarak Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmenin şart olduğunu söyledi.
  • Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyetçi Senatörü Rand Paul, ABD Temsilciler Meclisi'nin Çarşamba günü onaylamasının ardından Ukrayna'ya destek sağlamak için 40 milyar dolarlık bir yardım tasarısının geçişini tek başına erteledi.
  • Zelenskiy'nin ofisinin başkanı, Ukrayna'nın "mümkün olan en kısa sürede birleşik bir Avrupa'nın parçası haline gelmesi" gerektiğini söyledi. Bu karşılıklı bir güvenlik meselesidir" dedi.
  • Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'yı uluslararası düzene yönelik "en doğrudan tehdit" olarak nitelendirdi ve "barbarca savaş" yürüttüğünü söyledi.
  • Bir Rus diplomat, Finlandiyalı yetkililerin ülkenin "gecikmeden" NATO askeri ittifakına katılması gerektiğini açıklamasının ardından Finlandiya ve İsveç'i "hedef" olabilecekleri konusunda uyardı.

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